RegioJet po loňském úspěchu opět míří vlakem na Jadran. Mění trasu, vyškrtne Lublaň

S ohledem na vysoký zájem v loňském roce RegioJet v létě opět vypraví své vlaky do Chorvatska. S provozem spojů počítá od 28. května. Návazné autobusové spoje ze stanic Rijeka, Split a Gračac pak obslouží nejen destinace na chorvatském pobřeží Jadran, ale nově také i letoviska Kotor v Černé Hoře a Neum v Bosně a Hercegovině. Dopravce zahájí předprodej jízdenek již během února.

"Jsme rádi, že můžeme už nyní přivést lidi na pozitivní myšlenky spojené s létem a se skvělou letní dovolenou v Chorvatsku," uvedl v tiskové zprávě majitel společnosti RegioJet Radim Jančura.

V červnu a září pojedou vlaky třikrát týdně, v červenci a srpnu pak denně. Spoje budou mít podobný jízdní řád jako v loňském roce - s odjezdem odpoledne kolem 17. hodiny z Prahy a následně večer z Brna a Bratislavy. V opačném směru budou odjíždět odpoledne ze Splitu a večer z Rijeky s příjezdem ráno druhý den do Bratislavy, Brna a Prahy.

Podle odborného webu Zdopravy.cz pojede z Česka vždy souprava, která se ve stanici Ogulin rozdělí na dva vlaky: jeden bude pokračovat do Rijeky, druhý do Splitu. Trasa je tak jiná, než byla v loňském roce. Povede přes Bratislavu, Budapešť a Záhřeb. Z nabídky tak zmizí možnost cesty do slovinské Lublaně.

Ve vlakové soupravě budou opět spací vozy a také vozy se sedačkami. Celkem se počítá s patnáctivozovou vlakovou soupravou s více než 650 místy pro cestující.

Ceny jízdenek budou začínat stejně jako loni na 590 Kč za jednosměrnou jízdenku na sedačce a 790 Kč za jízdenku v lůžkovém kupé.

Vlaky RegioJet vyjely do Chorvatska poprvé v loňském roce. Celkem v obou směrech dohromady přepravily více než 60 tisíc cestujících, průměrná obsazenost spojů byla podle dopravce 90 procent.

Do Splitu naposledy jezdily přímé vlaky z Česka v roce 2009, do roku 2017 jezdily přímé vozy Českých drah do Splitu a černohorského Baru.

RegioJet je jediným dopravce, který na do Chorvatska z Česka a Slovenska vypravuje přímé vlaky. Prvním linkovým autobusovým dopravcem, který začal loni jezdit z Česka k Jadranu, byl přitom Flixbus. Do Chorvatska pak loni začaly jezdit i autobusy od konkurenčního železničního dopravce Leo Express.

Video ze spoje RegioJet do Chorvatska z loňského roku: