Regiojet stáhl z mezinárodních autobusových spojů stevardy. Nevyhnuli by se karanténě

Společnost Regiojet dočasně stahuje z mezinárodních autobusových spojů palubní personál. Důvodem jsou koronavirová omezení, kvůli kterým by museli stevardi a stevardky po příjezdu do řady zahraničních států do karantény. Nevztahuje se na ně totiž výjimka jako na řidiče dálkové autobusové dopravy, kteří izolaci podstoupit nemusí.

"Ve chvíli, kdy by se stevardka musela prokazovat negativním testem na covid nebo jít do krantény, není možné na takové spoje obslužný personál nasazovat," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí Regiojetu Aleš Ondrůj, podle kterého postupuje společnost stejně jako na jaře během první vlny pandemie. Související Leo Express zmizel z dálkové železnice v Německu. Dceřiná firma jde do insolvence Řidiči v těch státech, v nichž je vyžadována po příjezdu z Česka karanténa, patří do skupiny výjimek, která se izolovat nemusí. Na palubní personál se však takové úlevy nevztahují a podle Ondrůje je nemyslitelné, aby se Regiojet snažil s každou zemí zvlášť vyjednat, aby palubní obsluha do karantény nemusela. "Jednotlivé země to navíc mají upraveno různě a autobus často jede přes více zemí," doplnil mluvčí ke složitosti situace. "Samozřejmě nás to mrzí, ale ta opatření jsou zkrátka taková. Toto je jediná cesta, jak postupovat," uvedl také. Ve vlacích Regiojetu obsluha zůstane, protože ta má během jízdy i dopravní povinnosti. Přistupuje se k ní tak stejně jako ke strojvedoucím. Bez práce se tak ocitli "jen" stevardi a stevardky, kteří se starali o cestující na autobusových linkách. Jakého počtu lidí se to týká, Ondrůj nedokáže odhadnout. V řadě případů se ale jedná o brigádníky. Mluvčí uvedl, že firma situaci řeší s jednotlivými pracovníky na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu. Související V izolaci jen s pár přáteli. Pandemie zpopularizovala soukromé pronájmy chat i jachet Až se situace vrátí do normálu, Regiojet chce stevardy a stevardky do autobusů opět nasadit. Mezitím mohou pasažéři využívat samoobslužný servis, který je k dispozici i na vnitrostátních autobusových linkách. Z těch palubní personál vymizel už úplně, v tomto případě to ale nijak nesouviselo s koronavirovou situací jako spíše s nedostatkem pracovníků na trhu. "Lidé si mohou sami připravit kávu z automatu, mají k dispozici noviny, wifi," připomněl Ondrůj, co je automaticky zahrnuto v ceně jízdenky. Regiojet i další dopravci dál počítají ztráty z provozu způsobené koronavirovou krizí. Největší železniční dopravci v tuzemsku - České dráhy, Leo Express a RegioJet - tak v minulých dnech vyzvali vládu k plošnému prominutí poplatku za využívání železnice. Podle nich je to nutné pro další optimální fungování provozu. Video: Je to pohodlné, trochu dobrodružství, popisovali Češi jízdu vlakem do Chorvatska 2:47 Je to pohodlné, trochu dobrodružství, popisovali Češi jízdu prvním vlakem do Chorvatska. | Video: Reuters