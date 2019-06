Nad šéfem Českých drah Kupcem se stahují mračna. Nesplnil očekávání, řekl Babiš

Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Miroslav Kupec nenaplnil dostatečně očekávání, že stabilizuje vedení této státní akciové společnosti. Ve Sněmovně to ve čtvrtek řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz komunistické poslankyně Květy Matušovské týkající se Kupcova možného odvolání. Matušovská řekla, že výměna generálního ředitele by se mohla uskutečnit podle "jejích dostupných informací" na pondělním jednání dozorčí rady Českých drah.

Babiš uvedl, že pokud jde o "nějaké medializované úvahy", o personálních záležitostech Českých drah neví. "Chci jen konstatovat, že v pondělí 10. června se koná dozorčí rada Českých drah a řešení personální situace je plně v gesci dozorčí rady Českých drah," řekl premiér.

Jedním z předpokladů úspěchu Českých drah na českém i středoevropském trhu je podle něho efektivní fungování řídící struktury firmy včetně kooperace mezi řídícím výborem, dozorčí radou a představenstvem.

"Hlavní očekávání kladené na pana předsedu představenstva, které spočívalo v úkolu stabilizovat vedení Českých drah, nebylo bohužel dostatečným způsobem naplněno. Věřím, že se panu ministrovi (dopravy Vladimíru Kremlíkovi za ANO) spolu s dozorčí radou podaří v krátké době nastavit lepší prostředí," dodal.

Po jmenování Kupce do čela státního dopravce postupně odešli z představenstva dva jeho členové. V únoru skončil pětiletý mandát Michalu Štěpánovi, který se rozhodl dále nepokračovat. Nyní je šéfem Integrované dopravy Středočeského kraje. V květnu pak ve vedení podniku skončil po necelých čtyřech měsících také Michal Heřman.

Kupec odmítl, že by za změnami byly nějaké vnitřní problémy. "Pan Michal Heřman se ani ne měsíc po nástupu do funkce v Představenstvu ČD přihlásil do výběrového řízení na šéfa OKD. Uspěl, informoval o tom Dozorčí radu ČD a od 15. května je generálním ředitelem OKD," vysvětlil.

Matušovská se premiéra ptala na důvod možného Kupcova odvolání, zda je cílem "destabilizovat a oslabit státní akciovku". "Snažíme se společnost stabilizovat," zdůraznil Babiš.

Skupina České dráhy loni hospodařila se ziskem téměř 1,2 miliardy korun, o více než 200 milionů korun vyšším než v roce 2017. K výsledku skupiny přispěla především nákladní doprava, která vykázala zisk 663 milionů korun. Osobní přeprava naopak skončila ve ztrátě 230 milionů korun. Dopravce loni přepravil 179 milionů cestujících, nejvíce za deset let.