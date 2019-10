Qantas chystá superdlouhý let z New Yorku do Sydney. Otestuje dopad na tělo i mysl

Australské aerolinky Qantas v pátek uskuteční celosvětově první let mezi New Yorkem a Sydney bez mezipřistání. Téměř 20hodinový let bude zatím pouze testovací a s omezeným počtem cestujících. Bude mu ale zřejmě patřit světový rekord, co se délky letu týče, upozornil server Simple Flying.

Kromě pilotů a palubního personálu poletí jen několik desítek pozvaných cestujících tvořených převážně zaměstnanci Qantasu. Všichni poslouží pro účely testování, vědci na nich chtějí sledovat emoční a fyzický dopad dlouhých letů na organismus. Související Nejdelší nonstop let bude na lince Singapur - New York. Potrvá 19 hodin Qantas během tří měsíců plánuje tři podobné dálkové lety novými letadly Boeing 787-9, aby si otestoval svůj plán nazývaný projekt Sunrise. V jeho rámci chce zřídit pravidelné přímé komerční lety z východního pobřeží Austrálie do Londýna a New Yorku. Další dva testovací lety se uskuteční v listopadu a prosinci. Pro tyto lety se používají nově dodávaná letadla, která by jinak letěla z amerického Seattlu do Austrálie prázdná. Takto budou simulovat trasy projektu Sunrise. Na dlouhých letech je velkým problémem takzvaný jet lag, nazývaný pásmová nemoc, tedy únava, ospalost a někdy i zmatenost po dlouhé cestě letadlem přes několik časových pásem. Testovací lety mají pomoci zjistit, jak jet lag co nejvíce zmírnit. Vědci a lékaři proto promění letadlo v laboratoř. Všichni cestující, včetně posádky, budou vybaveni nositelnými technologiemi. Ty budou sledovat ostražitost pilotů při tak dlouhé cestě, dále jídlo, spánek a aktivitu cestujících, ale také třeba osvětlení, a jejich dopad na zdraví a pohodu. Vše je navrženo tak, aby se zjistilo, jak si lidé dokážou poradit s dlouhým letem a jak to ovlivňuje rytmus jejich těla. Související Boeing odkládá první let nového stroje 777X. Ultradlouhé trasy může ovládnout Airbus Zátěž na organismus při dlouhém letu vytváří trh pro prostředky, které by mohly zmírnit negativní dopady. Jak upozornila agentura Bloomberg, patří mezi ně například tablety melatoninu či speciální brýle. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) odhaduje, že letos se vydá na cestu letadlem 4,6 miliardy lidí a že do roku 2037 se jejich počet zvýší na 8,2 miliardy ročně. Poptávka po prostředcích proti jet lagu podle analytické společnosti BIS Healthcare roste asi šestiprocentním tempem ročně a do roku 2023 by měla hodnota tohoto trhu činit 732 milionů dolarů (17,1 miliardy Kč). Hodnota širšího trhu s léky na poruchy spánku, kterému dominují tablety, činí 1,5 miliardy USD a do roku 2023 se má zvýšit na 1,7 miliardy USD. V klinické fázi vývoje už je více než 80 léků zaměřených na poruchy spánku.