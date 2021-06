Dvě třetiny Čechů chtějí vycestovat do zahraničí. Chybí jim zážitky, ukázal průzkum

Dvě třetiny Čechů chtějí v současné situaci podle průzkumu pražského letiště, který vypracovala společnost Median, vycestovat do zahraničí. To je asi o dvacet procentních bodů více než loni. Část lidí nadále odrazují protikoronavirová omezení. V pondělí to uvedlo Letiště Praha, které poptávku po cestování mapovalo v průzkumu i vloni.

Právě cestování podle průzkumu Letiště Praha schází většině Čechů ze všech volnočasových aktivit během pandemie koronaviru nejvíce. Ochotu vycestovat do ciziny v průzkumu deklarovalo 67 procent dotázaných. Velká část z nich okamžitě, další například do dvou měsíců. Nejvyhledávanějším cíle by byly destinace u moře. Související Do Karibiku bez přestupů. Do Česka se po letech vrací dálková charterová linka Podle průzkumu se zvýšil také zájem o letecké cestování. Nyní by ho zvolilo 63 procent cestujících. V červenci loňského roku to bylo 41 procent. Průzkum také ukázal, že až 68 procent dotázaných plánuje s rozvolněním nejvíce utrácet za cestování. To je v případě budoucích investic Čechů na prvním místě ze všech volnočasových aktivit. Češi dále v průzkumu nejčastěji uváděli, že nejvíce jim chybí právě cestování a zážitky z něj. Na druhém místě se umístily návštěvy restaurací či barů, které postrádala zhruba polovina dotázaných. Dalším chyběly kulturní či sportovní akce a setkávání s rodinou či přáteli. Leteckou dopravou podle průzkumu nechce kvůli současným protikoronavirovým opatřením cestovat kolem osmnácti procent respondentů. To je o zhruba polovinu méně než při loňském průzkumu. Letiště hodnotí výsledky průzkumu jako pozitivní. Připomnělo, že doprava na letišti nyní postupně stoupá. V červnu nabídne letecké linky do více než sedmdesáti destinací. Související Do Chorvatska se po pandemii vrací čeští turisté. Dopravci již posilují spoje Průzkum pro letiště během dubna a května provedla agentura Median na vzorku 1572 respondentů.