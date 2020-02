Boeing v hluboké krizi. V lednu nedostal poprvé od roku 1962 žádnou objednávku

Britská kapela The 1975 oznámila, že odteď bude hrát jen na festivalech s genderově vybalancovanou dramaturgií. Frontman sestavy Matt Healy tak učinil v reakci na výzvu hudební novinářky britského deníku Guardian Laury Snapesové. "Můj agent z toho zešílí, ale je načase, aby lidi začali jednat, ne jen mluvit," řekl Healy. The 1975 nedávno účinkovali na festivalech Reading a Leeds, kde podle Guardianu z 91 pozvaných kapel jen 20 zahrnuje ženy. "Umělci musí začít využívat svou váhu k tomu, aby v dramaturgii prosadili rovnoprávnost," míní novinářka Snapesová. Kapela The 1975 letos 18. června vystoupí na prvním dnu královéhradeckého festivalu Rock for People.