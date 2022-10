Příští rok 25 kilometrů, přespříští už sto. Stát slibuje řidičům nové dálnice

Dálniční síť v Česku by se v příštím roce měla podle současných odhadů rozšířit o 25,7 kilometru. Největší část z nich přibude v jižních Čechách na dálnici D3, další nové kilometry pak budou moci řidiči využívat na dálnicích D7 a D48. V roce 2024 by pak stát mohl otevřít téměř 100 nových kilometrů dálnic.

Otevření 25,7 kilometru nových dálnic během příštího roku vychází ze současných realistických odhadů státu. Konkrétně půjde o 14,6 kilometru dálnice D3 mezi Hodějovicemi a Třebonínem, dále 6,1 kilometru na obchvatu Loun na dálnici D7 a pět kilometrů na první části dálnice D48 mezi Bělotínem na Přerovsku a Rybím na Novojičínsku. Na D3 pak přibude také nové odpočívadlo u Chotýčan na Českobudějovicku.

Ministerstvo původně pro příští rok počítalo se zprovozněním až 40 kilometrů nových dálnic. Tento předpoklad podle tiskového mluvčí ministerstva dopravy Františka Jemelky ještě úplně vyloučen není, úřad s ním pracuje jako s optimistickou variantou. Muselo by se však urychlit dokončení druhé části stavby na D48 mezi Bělotínem a Rybím, kde stavaři řeší problémy s potenciálním sesuvem půdy.

Další zrychlení by pak mohlo nastat na dálnici D55 mezi Babicemi a Starým Městem na Uherskohradišťsku. "Jde tedy o možnost uvedení stavby do provozu buď na konci roku 2023, anebo v průběhu roku 2024 i s ohledem na provozní spojitost obou staveb," vysvětlil Jemelka.

Pokud zůstane u stávajících odhadů silničářů a státu, o to více kilometrů by se mělo v Česku zprovoznit v roce 2024. Podle Jemelky se nyní počítá s otevřením asi 99,4 kilometru. Půjde zejména o pět úseků dálnice D4, kde by se mělo otevřít skoro 32 nových kilometrů, dále 21,4 kilometru na dálnici D55, téměř 14 kilometrů na dálnic D3. Další dokončení staveb se plánuje také na D6 a výše zmíněné druhé stavbě D48.

Za letošní rok by měl stát otevřít kolem 25 kilometrů dálnic. Největší část konkrétně na dálnici D35 mezi Časy a Ostrovem na Pardubicku. Další stavby jsou na dálnicích D48 a D35. Stavaři zároveň nyní budují 239 kilometrů dálnic a silnic první třídy.

Podle dřívějších informací Ředitelství silnic a dálnic loni stát zprovoznil 46,5 kilometru nových dálnic, přibližně dvakrát více než předloni. Na silnicích první třídy loni přibylo téměř 23 nových kilometrů.