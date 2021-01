Úzkou nákladní chodbou až na Žižkov. Penta koupila výtahy, aby se nepřebíhaly koleje

Na pražském hlavním nádraží přibyl na sedmém nástupišti výtah pro cestující. Od něj se lidé dostanou na Žižkov, nebudou tak už muset nebezpečně přecházet přes koleje, kterými si řada lidí zkracuje cestu. V současné době pokračuje rovněž výstavba podchodu a výtahu, který bude ústit v žižkovské Seifertově ulici. Dokončeny mají být letos v srpnu.

"Jedná se o provizorní řešení do doby, než bude vybudován podchod a výtah na Žižkov. Ten se stále ještě staví," potvrdila i mluvčí Správy železnic Nela Friebová. | Foto: Aktuálně.cz

Výtah pasažéry odveze do podzemní chodby, kterou se dostanou pod kolejemi hlavního nádraží k dalšímu výtahu, který je vyveze na povrch. | Foto: ČTK

K novému výtahu na sedmém nástupišti se lidé dostanou severním podchodem z nádražní haly.

"Výtah vás odveze do podzemní chodby, kterou se dostanete pod kolejemi hlavního nádraží k dalšímu výtahu, a ten vás vyveze na povrch. Dál už je to po provizorním pěším koridoru jen kousek směrem k náměstí Winstona Churchilla," informovala na svém facebookovém profilu pražská integrovaná doprava (PID).

Nové výtahy zainvestovala společnost Penta Real Estate, která na žižkovská straně nádraží nedávno dostavěla rozlehlý komplex budov. "Tato nová trasa vám tak bude zkracovat cestu z Vinohrad a Žižkova přímo na hlavní nádraží do doby, než dojde Správou železnic k prodloužení severního podchodu, jehož dokončení očekáváme do konce roku 2021," komentovala to Penta na svých webových stránkách.

Také mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová uvedla, že se jedná o provizorní řešení do doby, než bude vybudován přímý podchod a výtah vedoucí do pražské čtvrti.

Stavbu podchodu a výtahu do Seifertovy ulice zahájila SŽ v loňském roce, vyjde na 219,55 milionu korun. Práce, které provede sdružení firem Metrostav, Hochtief a AŽD Praha, zahrnují také přeložky kolejí, kabelového kolektoru, vodovodu a kanalizace a úpravy trakčního vedení.

