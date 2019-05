Předpověď cen benzinu je letos extrémně divoká. Jisté je jen jedno: u moře bude dráž

Zatím není jasné, jakým směrem se během letošního léta budou vyvíjet ceny pohonných hmot v Česku. Oslovení analytici se shodují na jediném: ať už benzin a nafta u tuzemských pump bude zdražovat, stagnovat nebo zlevní, stále budou pohonné hmoty vycházet cenově lépe než v přímořských zemích, například v Chorvatsku nebo Itálii. Z oblíbených destinací je levněji pouze v Bulharsku.

Podle údajů společnosti Finlord na základě dat Evropské komise se litr benzin Natural 95 v Česku nyní průměrně prodává za 33,07 koruny, nafta vyjde na 32,34 Kč/litr. Ceny v posledních týdnech rostou. Například v Chorvatsku, kam v létě pravidelně míří nejvíce českých turistů, stojí aktuálně benzin průměrně v přepočtu 36,13 Kč za litr a nafta 34,70 Kč za litr.

"Často se setkávám s názorem, že pumpaři úmyslně zvyšují ceny pohonných hmot před odjezdy na dovolené. V minulých letech se skutečně stávalo, že o prázdninových měsících byly ceny benzinu a nafty vyšší. Díky husté síti a vysoké konkurenci mezi čerpacími stanicemi v České republice se však nejednalo o naschvál pumpařů, ale o reakci na vývoj ceny ropy a kurzu koruny vůči dolaru," řekl ČTK hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Současný trend růstu cen benzinu a nafty v ČR se podle něj postupně změní ve stagnaci, a to vzhledem k tomu, že cena ropy přestala růst a Česká národní banka podniká kroky k posílení koruny.

Menším optimistou je analytik Finlordu Boris Tomčiak. "V květnu budou ceny pohonných hmot stoupat, což je důsledek předchozího zdražování ropy na světových trzích. V uplynulém týdnu ale ropa významně zlevnila, což je pro řidiče příznivá zpráva, protože ve druhé polovině května se zdražování zastaví. V letních měsících pak očekáváme mírně vyšší cenu pohonných hmot proti současnosti," uvedl.

Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka naopak v nadcházejících měsících ceny benzinu a nafty poklesnou, a to až o 1,50 koruny na litr. "I na začátku května zde máme řadu protichůdných faktorů, které se promítají do cen ropy a v širším kontextu obecně do cen komodit," podotkl nicméně.

Stabilní ceny pohonných hmot v následujících měsících očekává hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. "S tím, že začátek léta a s ním spojené letní dovolené a výlety zvýší poptávku pohonných hmotách a stejně jako každou letní motoristickou sezonu i ceny na čerpacích stanicích v ČR. Ke konci roku by ale ceny měly klesat pod současnou úroveň," dodala.

Hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk míní, že současné nastavení světových trhů nahrává zdražení u pump v Česku ještě asi o 50 haléřů na litr. Kontaminace ruské ropy, která v posledních dnech ovlivnila evropské rafinerie, podle něj nebude mít na ceny benzinu a nafty v ČR významný dopad. "Není to problém celé Evropy, kde se cena utváří, navíc je tu vykrytí hmotnými rezervami. Díky tomu by tlak na růst cen nemusel být významný," uvedl.

Při cestách na dovolenou podle něj mohou Češi natankovat za podobné peníze jako doma třeba v Rakousku nebo na Slovensku. "Naopak velmi vysoko se ceny nacházejí ceny v Itálii, Francii, ale také v Řecku či Portugalsku. Tradičně drahý je pro motoristy také Benelux nebo severské země," dodal.

Průměrná cena pohonných hmot ve vybraných zemích (přepočteno na Kč za litr):

benzin nafta ČR 33,07 32,34 Německo 38,42 33,28 Slovensko 33,44 31,87 Rakousko 33,20 32,02 Polsko 31,15 30,89 Itálie 41,79 39,06 Francie 40,61 38,09 Maďarsko 31,97 32,36 Španělsko 34,80 32,30 Slovinsko 34,34 32,59 Chorvatsko 36,13 34,70 Bulharsko 28,22 29,04 Řecko 42,35 36,24

Zdroj: Finlord.