Pražské letiště odbavilo letos jen zlomek běžného provozu. Lákaly slunečné destinace

Letiště Václava Havla Praha by letos podle odhadů mělo odbavit kolem 4,4 milionu cestujících, což je meziročně asi o šestinu více. Návrat k číslům před koronavirovou krizí, kdy v roce 2019 odbavilo přes 17,8 milionu pasažérů, však odhaduje zhruba až v roce 2026.

Letiště Václava Havla na pražské Ruzyni v době koronaviru (první obnovený let KLM z Amsterodamu) | Foto: Tomáš Vocelka

Informoval o tom šéf letiště Jiří Pos. Přibližně o polovinu nižší než v předkrizovém období bude podle Řízení letového provozu (ŘLP) i letový provoz nad Českem.

Vývoj provozu na ruzyňském letišti se podle Pose zatím pohybuje podle mírně skeptických prognóz. Praze nyní oproti některým evropským letištím chybí podle Pose hlavně vnitrostátní linky, letišti navíc chybí cestující ze třetích zemí, kde stále trvají koronavirová omezení. I proto letiště odhaduje návrat k předkrizovému provozu zhruba za pět let, při pozitivním vývoji by to mohlo být o něco dříve.

Hluboké dopady má koronavirová krize i na letový provoz v českém vzdušném prostoru, i když ve srovnání s letištěm je propad nižší. Letoví dispečeři by podle odhadů měli letos odbavit kolem 450 000 letů, což je asi o 50 procent méně, než v roce 2019. Oproti loňsku je to naopak nárůst zhruba o 70 000 letů. ŘLP kvůli koronavirovým ztrátám zvýší v příštím roce poplatky aerolinkám za své služby až o 30 procent.

Také vývoj letového provozu je v Česku ve srovnání s evropským průměrem slabší. ŘLP odbavilo během letní sezony asi 61 procent letů oproti roku 2019, zatímco evropský průměr je kolem 80 procent.

Letošní letecká sezona tak byla podle letiště i letových dispečerů oproti loňsku o něco lepší, zejména pak ve druhé polovině roku. Pražské letiště během letošní sezony, která trvala od začátku dubna do konce října, odbavilo celkem 3,09 milionu pasažérů, což je meziroční nárůst o zhruba 213 procent více.

Ve srovnání s letní sezonou roku 2019 byl provoz však stále pouze čtvrtinový. Letový řád letiště pak oproti předkrizovému období nabídl asi 65 procent destinací, celkem 123. Pokles letiště zaznamenalo zejména u pravidelných linek, stoupl tak podíl charterových letů.

Nejvytíženější destinací během letní sezony byl Amsterdam, na těchto linkách letělo 164 062 cestujících. Následovala Hurghada, Frankfurt nad Mohanem, Marsa Alam a Burgas. Ze zemí byly nejvyhledávanější linky do Řecka, na kterých letělo 388 152 pasažérů. Na dalších místech byly linky do Španělska, Itálie a Egypta.

V letní sezóně letoví dispečeři odbavili celkem 291 393 letů, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 51 procent. Největším zákazníkem ŘLP byly aerolinky Qatar Airways, Turkish Airlines a Wizz Air.