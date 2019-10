Pražská MHD hlásí kritický nedostatek řidičů. Omezí linky, chce snížit věkový limit

Vedení Prahy bude jednat s ministerstvem dopravy o novele zákona o silniční dopravě, která by snížila věkovou hranici pro řízení autobusu MHD z 21 na 19 let. Důvodem je nedostatečný počet řidičů. Pražskému dopravnímu podniku (DPP) chybí dlouhodobě asi deset procent řidičů, v současnosti už kvůli tomu musí omezovat počet spojů.

Na tiskové konferenci o problémech s nedostatkem řidičů a omezováním linek informovali zástupci DPP a hlavního města. Celkem má podnik zhruba 11 000 zaměstnanců, z nichž jsou přes čtyři tisícovky řidičů.

Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) se škrty už v listopadu dotknout dvaceti autobusových linek. "Nezrušíme žádnou linku, ale dojde k omezení některých spojů a prodloužení intervalů, aby si mohli řidiči oddychnout. Nechceme ale, aby došlo ke snížení komfortu pro cestující. Omezení je jen tam, kde je podle možné podle aktuálních dat provoz omezit," řekl Scheinherr.

Zároveň dodal, že úpravou zákona ohledně snížení věkové hranice pro řidiče MHD se zabývá i ministerstvo dopravy.

"Já se nad tím sejdu s panem ministrem (Vladimír Kremlík, za ANO), nechci se vlamovat do otevřených dveří. Když se s ním dohodnu, že to on podpoří jako vládní novelu, tak to podpoříme ze strany hlavního města. Což si myslím, že je ten nejlepší způsob. Pokud by tam byly problémy, tak to mohu iniciovat v rámci Prahy a její zákonodárné iniciativy. Pokud by zákon byl otevřen k novelizaci, tak přes naše poslance navrhneme úpravu," řekl Scheinherr.

"Takové opatření v Československu dříve fungovalo. Studenti z učilišť nebo technicky zaměřených středních škol by často rádi šli řídit, ale za volant autobusu se smí posadit až v 21 letech. Mezitím si najdou po škole jinou práci a k řízení linkových spojů ve městě se už nikdy nevrátí. Musíme tuto diskusi otevřít," říká Daniel Adamka, prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech a generální ředitel Arrivy.

S nedostatkem řidičů se DPP potýká dlouhodobě. Řidičů je nejen nedostatek, ale navíc mnohdy vyčerpali maximální počty přesčasových hodin. V minulosti proto podnik začal zájemce lákat mimo jiné na zlevněné zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky, penzijní připojištění po roce výkonu práce v hodnotě 1100 korun, tři dny zdravotního volna s náhradou mzdy nebo pět týdnů dovolené.

S nedostatkem řidičů se potýkají i společnosti provozující příměstské linky. "Je to proto, že když půjdou ze střední školy, tak my jsme mohli vzít tyto studenty do práce (pokud by věková hranice byla 19 let). Oni během těch dvou let utečou, najdou si jiné zaměstnání a do dopravy už se nikdy nevrátí," řekl prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech Daniel Adamka. Evropská legislativa podle něj změnu umožňuje. "Například ve Švédsku je to již od 18 let," dodal Adamka.

Dopravní podnik je největší městskou firmou, na jeho chod dává město ročně přes 13 miliard korun. Stejnou situaci s řidiči však potvrzují i ostatní dopravci, kteří zajišťují autobusové spoje Pražské integrované dopravy.

"Nedostatek řidičů autobusů řeší skutečně všichni. Starší ročníky odchází do důchodu a mladí se za volant nehrnou, mají v dobře rozjeté ekonomice dost jiných nabídek. Dnes už to není ani o penězích. V Praze a okolí si vydělávají řidiči i 35 až 40 tisíc korun hrubého za měsíc. Dopravci nabízí náborové příspěvky, když přijdete s řidičákem na osobní auto, sami vám jeho rozšíření na autobus zaplatí, přiváží sem řidiče z Ukrajiny i Srbska a opravdu se snaží, uzavírá Daniel Adamka z Arrivy.