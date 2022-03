PPF založila nový ISIT Holding, chce být silným hráčem dopravní infrastruktury

Investiční skupina PPF založila novou skupinu ISIT Holding, do níž bude patřit i tuzemský provozovatel mýtného systému společnost CzechToll. Vedle české mýtné firmy bude v nově vzniklé skupině slovenský mýtný provozovatel SkyToll, technologická společnost TollNet a dodavatel platebních řešení pro dopravce PaySystem.

Vlastníkem nového holdingu bude PPF společně s šéfem obou provozovatelů mýta Matejem Okálim. Ten zároveň bude jeho výkonným ředitelem, v pátek to oznámil ITIS Holding. Transakci, jejíž cenu podnik neuvedl, musí ještě potvrdit antimonopolní úřady v ČR i na Slovensku.

Cílem nového holdingu je podle PPF snaha o vznik silné skupiny v oblasti inteligentních řešení pro dopravní infrastrukturu. "Chceme vzít dopravní data, za použití pokročilých technologií zvýšit jejich informační hodnotu, a použít je k pokročilému řízení dopravy s důrazem na udržitelnost a ochranu klimatu. Ve svých oborech mají všechny společnosti v novém holdingu skvělé reference a rozsáhlé zkušenosti. Skupina PPF jim dává zázemí silného partnera, díky kterému mohou společně urychlit růst jak organickou cestou, tak i cílenými akvizicemi," uvedl investiční ředitel PPF Robert Ševela.

Spojení zázemí několika firem by podle holdingu mělo přispět například k vývoji nové generace mýtného systému, který bude založen na virtuálních OBU jednotkách a otevře tak cestu k mnohem širšímu využití také u osobních automobilů nebo automobilové dopravy v městských a příměstských zónách. Nový systém by mohl mít využití například ve městech, kde by mohl poskytovat platformu pro parkování, regulaci dopravy nebo zlepšováním plynulosti dopravního toku.

"Díky akvizici technologické společnosti TollNet, která vyvinula a dodává jádro mýtných systémů v České republice, na Slovensku a ve Slovinsku, získáváme obrovskou kompetenci jak v oblasti dodávek potřebného hardware a služeb, tak především v softwarové a developerské části. ITIS Holding integruje pod jednu střechu široké portfolio technologií, služeb a referencí z úspěšných projektů," dodal Okáli.

Společnost CzechToll založila skupina PPF v rámci svých plánů v oblasti telekomunikační infrastruktury. Od závěru roku 2019 společnost provozuje mýtný systém v Česku. Partnerský SkyToll provozuje mýto na Slovensku do roku 2010, od roku 2015 pak na Slovensku provozuje také systém elektronických známek pro osobní auta. Obě firmy spolupracovaly i na vybudování tuzemského mýtného systému.

Technologická společnost TollNet vyvíjí v Praze a Benešově produkty pro zpoplatňování infrastruktury, je jedním z největších producentů palubních jednotek na světě. PaySystem poskytuje řešení bezhotovostních plateb mýtného pro dopravce na území České republiky a Slovenska.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe, vlastní aktiva za 40,3 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 80 000 lidí.