Pozemní personál Lufthansy stávkuje. Se zrušenými lety musejí počítat i Češi

Pozemní personál německé letecké společnosti Lufthansa stávkuje, už v úterý se kvůli tomu rušily lety. Nabídka vedení na zvýšení mezd je podle odborové organizace Verdi nedostatečná. Se zrušenými lety musejí počítat i cestující z České republiky. Informují o tom agentury Reuters a DPA.

Už v úterý bylo zrušeno nejméně 47 spojů. Podle Verdi se od 3:45 SELČ stávkuje ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, ale také v Düsseldorfu, Hamburku, Berlíně, Brémách, Hannoveru, Stuttgartu a v Kolíně nad Rýnem. Na středu plánované spoje z Frankfurtu a Mnichova Lufthansa preventivně zrušila téměř všechny.

Do protestu, který má skončit ve čtvrtek v 6:00 SELČ, se zapojuje přepážkový personál, letečtí technici a řidiči obrovských tahačů, které přemisťují letadla na správné pozice na letišti. Svaz Verdi vyzval ke shromážděním na letištích ve Frankfurtu, Hamburku a v Mnichově.

Na letišti ve Frankfurtu uvázl na své cestě z Afriky do Paříže cestující Diego Lambiase. Jeho další let byl zrušen. "Říkají, že mi změní let na zítřejší, ale nikdo tu nebyl, když jsme přiletěli, aby řekl, co máme udělat, kam máme jít, kde budeme spát," řekl muž agentuře Reuters na nejrušnějším německém letišti.

Podle úterního vyjádření Letiště Praha byly pro dnešek zrušené tři spoje mezi Prahou a Mnichovem a dále čtyři odlety z Prahy do Frankfurtu a tři přílety z Frankfurtu do Prahy.

Verdi minulý měsíc požádal o zvýšení mezd o 9,5 procenta, nebo alespoň o 350 eur (8600 Kč) pro přibližně 20 000 pracovníků Lufthansy. Zdůvodnil to inflací a jejich přepracováním kvůli nedostatku personálu na letištích.

Lufthansa nabídla zvýšení o 150 eur měsíčně po zbytek tohoto roku a dalších 100 eur od začátku roku 2023 plus dvouprocentní nárůst mezd od poloviny roku 2023 v závislosti na finančních výsledcích společnosti. Verdi nabídku odmítl se zdůvodněním, že nestačí k vyrovnání prudce rostoucí inflace, která v Německu v červnu dosáhla 8,2 procenta. Verdi a Lufthansa zatím vedly dvě vyjednávací kola o mzdách. Třetí je naplánováno na 3. a 4. srpna.