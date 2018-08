Povinná výbava aut se změní, prošlé lékárničky nebude nutné nahradit

Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla změny v lékárničkách možnost poskytnout první pomoc nijak neovlivní.

Praha - Povinná výbava vozidel by se měla od října zmenšit. Nově by už v automobilech nemusely být náhradní žárovky nebo pojistky, řidiči navíc již nebudou muset měnit lékárničku po vypršení doby použitelnosti. Návrh změn dnes představilo ministerstvo dopravy v tiskové zprávě.

Změny vyhlášky ještě projedná Legislativní rada vlády. Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla změny v lékárničkách možnost poskytnout první pomoc nijak neovlivní.

"Vozit povinně v autě žárovky nebo pojistky už je v současnosti zbytečné, u nových aut řidiči stejně nechávají výměnu světel na servisu. Stejně tak po domluvě s ministerstvem zdravotnictví jsme se rozhodli, že pro první pomoc postačí lékárnička bez roušky, nebo náplastí s polštářkem a už jí nebude nutné měnit kvůli expiraci," uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). V lékárničce již nebudou nutné nůžky, které se podle ministerstva příliš nevyužívaly.

Návrh ministerstva také zjednodušuje povinnost mít ve vozidle náhradní kolo a výbavu nutnou pro jeho výměnu. "Vozit rezervní kolo nemusejí vozidla s pneumatikami, které umožňují dojet, a zároveň indikují defekt. Vozidla také mohou mít místo rezervy prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky. Třetí výjimkou jsou pak vozidla, která mají zajištěnou asistenční službu, která zajišťuje výměnu nebo opravu poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky," dodal Ťok.

Autolékárničky bylo dosud nutné po vypršení jejich trvanlivosti vyměnit, jinak řidičům hrozila při silniční kontrole pokuta až 2000 korun. Autolékárnička dosud musí obsahovat obvazy, trojcípý šátek, hladkou náplast i s polštářkem, škrticí obinadlo, plastovou roušku, pryžové rukavice, isotermickou fólii a zahnuté nůžky. Ministerstvo navrhuje šátek, nůžky, náplast s polštářkem a plastovou roušku vypustit.

"Změny jsme jako Český červený kříž připomínkovali. Šátek se používal ke znehybnění končetin. Zřejmě se usoudilo, že sanitka přijede tak rychle, že znehybnění není třeba," řekl Jukl.

Podobně ani na náplasti podle něj záchrana života neleží. Folie byla k ošetření proražené plíce, ke kterému se nyní doporučuje klasický obvaz nebo gáza. V povinné výbavě autolékárniček byly před rokem 2011 třeba i resuscitační maska a leták o poskytování první pomoci.

Dosud pokuta řidičům hrozila i v případě, kdy byl prošlý pouze jeden z komponentů. Nevadí podle Jukla ani to, že se prošlé autolékárničky nebudou muset měnit. "Obvazový materiál, pokud je suchý a v neporušeném obalu, si sterilitu zachová," vysvětlil. Výměna lékárniček se ale ČČK hodila, protože prošlé získával pro výuku.

Na konci letošního prvního pololetí bylo v Česku registrováno přes 5,7 milionu osobních automobilů. Slovenský červený kříž podle Jukla při simulované dopravní nehodě zjistil, že zastaví jen asi každý desátý řidič a polovina z nich neumí zraněným pomoci. "Myslím si, že podobné to bude i v Česku," dodal. Výuka první pomoci v autoškolách by podle něj měla být kvalitnější. Měly by ji školit akreditované osoby.