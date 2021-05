Postavme rychlodráhu do Liberce, žádá Praha. Trať by měla kopírovat dálnici D10

Pražský magistrát se připojí k iniciativě, která plánuje vyzvat český stát k vybudování vysokorychlostní železniční trati propojující Prahu, Mladou Boleslav, Liberec a německý Zhořelec (Görlitz). Pražští radní schválili návrh společného memoranda mezi kraji a samosprávami v Česku, Německu a Polsku. Ještě o něm budou hlasovat zastupitelé.

Memorandum navrhuje spolupráci při přípravě trati a při snaze o její zařazení do hlavní transevropské dopravní sítě TEN-T.

Snaha o prosazení stavby vysokorychlostní železnice, která by kopírovala dálnici D10, vznikla zejména z iniciativy Libereckého kraje, Saska a polského Dolnoslezské vojvodství. Je podle nich zásadní, aby mezi Prahou, Libercem a rozhraním Německa a Polska vzniklo železniční spojení, které bude rychlejší než cesta autem po dálnici.

K iniciativě se nyní připojilo i vedení hlavního města. Podle dokumentu, který dnes schválili pražští radní, nyní Správa železnic (SŽ) připravuje stavbu modernizované trati v úseku Praha - Mladá Boleslav s využitím stávajících tratí doplněných o dvě nové spojky, které zkrátí cestu do Mladé Boleslavi asi o 20 minut na zhruba 47 minut. "Podle plánů SŽ by se toto spojení mělo stát výchozí platformou pro zlepšení spojení s Libereckým krajem," píše se v dokumentu.

Podle autorů memoranda je to však nedostatečné řešení a stát by měl investovat do vybudování nové a přímé vysokorychlostní trati do Liberce. "Na tuto trať by s úspěchem mohla být napojena i města Brandýs nad Labem, Benátky nad Jizerou a Mnichovo Hradiště, čímž by byla zajištěna rychlá regionální doprava z celého regionu do Prahy," stojí v dokumentu.

Snahou signatářů je zejména to, aby byla trať zařazena do evropské sítě TEN-T, protože je pravděpodobné, že jen projekty pod ní spadající budou v budoucnu moci čerpat podporu ze strukturálních evropských fondů. "Proto bude nezbytné, aby české ministerstvo dopravy požádalo příslušné evropské orgány o revizi sítě TEN-T v České republice a v navazujícím okolí," stojí v dokumentu.

Memorandum podpořily či plánují podpořit na české straně Liberecký a Středočeský kraj, Liberec, Jablonec nad Nisou a Mladá Boleslav, na německé stát Sasko, okres Zhořelec (Görlitz), města Zhořelec a Žitava (Zittau) a dopravní svaz ZVON a na polské Dolnoslezské vojvodství a města Jelenia Góra a Zgorzelec. Společná žádost má být po podpisu všemi signatáři odeslána na české ministerstvo dopravy.

SŽ nyní podle nedávného vyjádření své mluvčí Radky Pistoriusové připravuje čtyři vysokorychlostní tratě, a to z Prahy přes Brna do Ostravy, z Brna do Šakvic, dále trati Praha - Ústí nad Labem - Drážďany s odbočkou Bříza - Most a Praha - Hradec Králové - Vratislav.

Vlaky po nich mají jezdit rychlostí až 320 kilometrů za hodinu. Přípravu systému rychlých spojení, jejichž klíčovým prvkem jsou právě vysokorychlostní tratě, schválila vláda v květnu 2017. Trasování tratí nedávno kritizovala Plzeň, přes kterou nemá podle nynějších vládních plánů vysokorychlostní železnice vést.