Noční dálkové vlaky jako konkurent dálnic i letadel. V Evropě se vrací, Česko tápe

Ředitel rakouských drah ÖBB Andreas Matthä se loni nechal slyšet, že noční dálkové vlaky by se mohly stát důstojnou alternativou kratších letů. Tehdy reagoval na stoupající číslo cestujících v Rakousku, kteří se nočními vlaky každoročně svezou. Oblibě se ostatně těší po celé Evropě, v Česku jsou však spíše na ústupu. Nečekaný úspěch RegioJetu s linkou do Chorvatska ale může nastartovat nový trend.

"Zejména v letním období a o svátcích a prázdninách bývají dálkové vlaky včetně autovlaků velmi vytížené," potvrzuje popularitu nočních vlaků pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

České dráhy nabízí spojení dálkovými vlaky například do Popradu, Budapešti, Krakova, ale i vzdálenějšího Curychu, Běloruska či Moskvy. Od března veškeré linky do zahraničí přerušily v rámci opatření proti šíření koronaviru, nyní je postupně obnovují.

"K obnovení provozu nočních vlaků na Slovensko dojde pravděpodobně už na přelomu června a července. V případě Maďarska zatím vyčkáváme na uvolnění opatření z maďarské strany," uvádí Novotná.

ČD provozují mezistátní spoje vždy pouze se zahraničními partnery, tedy domácími dopravci v daném státě. Právě neexistujícími spoji v zahraničí, ke kterým by se český státní dopravce mohl připojit, ČD odůvodňují, proč už nevypravují spoje do Chorvatska.

ČD v kooperaci se zahraničními partnery provozovaly několik let přímý vlak s přepravou aut na trase Praha-Split, od roce 2009 do roku 2017 pak v letní sezoně zajišťovaly přímý lůžkový vůz na trase Praha-Split a také Praha-Bar.

Vlakové linky do Chorvatska a Černé Hory podle ČD skončily kvůli změně tras vlaků, které nyní neumožňují vedení přímých vozů mezi Českem a Jadranem. Autovlak do Splitu se jim nevyplatil z ekonomických důvodů. V současné době vypravují autovlak jenom do Košic, i toto spojení ale kvůli koronaviru dočasně pozastavily.

"V minulosti České dráhy vypravovaly spoje do Chorvatska v závazku veřejné služby a později na komerční riziko. Pro České dráhy však tento model nebyl rentabilní, a proto byl provoz tohoto vlaku ukončen. V tuto chvíli neplánujeme jeho obnovení. Cestující do Chorvatska zřejmě budou mít možnost během léta využít noční vlaky maďarských železnic," říká Novotná na otázku, zda státní dopravce nezvažoval, že by po vzoru RegioJetu letos opět do této země vypravoval vlaky.

RegioJet bude přímé spojení do chorvatské Rijeky provozovat od konce června do konce září. Minulý týden spustil prodej jízdenek a zatím eviduje mimořádný zájem.

"Extrémní zájem o jízdenky RegioJetu do Chorvatska ukazuje, že lidé si začínají uvědomovat, že začínat dovolenou 'maratonem za volantem' není to pravé ořechové. Obecně má nyní železnice mnohem lepší image než v době, kdy jezdil Jadran Express (autovlak ČD do Splitu, pozn. red.)," domnívá se Petr Šlegr, který působí v Centru pro efektivní dopravu (Cedop).

"České dráhy by určitě měly hledat nové příležitosti. A v mezinárodní dopravě jsou k tomu možnosti," dodává na adresu státního dopravce Šlegr.

Šest a půl milionu pasažérů

Firma podnikatele Radima Jančury ještě v průběhu tohoto léta chystá také spuštění přímého vlakového spojení do Budapešti. RegioJet tam prodlouží své vlakové spoje z Vídně a kromě Prahy a Brna tak spojí s Budapeští také rakouskou metropoli.

Už minulý rok RegioJet avizoval, že zavede také přímé vlakové spojení na Ukrajinu, a sice do pohraniční stanice Mostyska II. Už předtím nabízel denně vlaky z Česka do Užhorodu a Mukačeva - měst na západní Ukrajině -, avšak s přestupem v Košicích. I to ale v březnu přerušila pandemie koronaviru.

K tomu, zda společnost přímé spojení na Ukrajinu zavede ještě v tomto roce, se mluvčí společnosti Aleš Ondrůj nechtěl přímo vyjadřovat. "Máme řadu plánů na další rozvoj našich služeb, mezi které patří trhy, jako je i Ukrajina. Více informací k tomu budeme schopni zveřejnit, jakmile budou k dispozici konkrétní informace," říká. Záměr vypravovat přímé vlaky na Ukrajinu loni oznámil i konkurenční Leo Express.

Nárůst cestujících v dálkových vlacích si pochvalují například třeba rakouské dráhy ÖBB, jejichž noční vlaky jezdí z Vídně například do Berlína, Bruselu nebo Varšavy. Šéf ÖBB Andreas Matthä loni v listopadu uvedl, že ty nejvytíženější trasy nočních vlaků ročně využije kolem 100 tisíc lidí. Matthä tehdy také vyzdvihl tento typ dopravy jako ekologičtější než cestování letadlem.

V Evropě je jinak dlouhodobě populární například legendární vlak Caledonian Sleeper, který jezdí mezi Londýnem a všemi hlavními cíli ve Skotsku. Pro spojení z Madridu do Lisabonu a naopak se dá zase využít vlak Trenhotel Lusitania. Dále pak třeba společnost Thello zajišťuje noční vlakové spojení mezi Paříží a Římem.

"Mám vizi, že časem budou vysokorychlostní noční vlaky, které v podvečer naberou cestující ve východní Evropě, udělají noční skok přes Německo a ráno budou cestující vystupovat od jižní Francie až po Španělsko," říká Šlegr k tomu, jak by se podle něj ideálně mohl "byznys" s dálkovou vlakovou dopravou vyvíjet.

Jako příklad země, která jde podle něj dobrým směrem, zmiňuje právě Rakousko. "Rakouské dráhy nyní stavějí Koralmskou dráhu, o které říkají, že přinese Rakousku moře, protože zásadně zrychlí spojení do Itálie, ale i Chorvatska. Takže do budoucna by měla být železnice ještě rychlejší," věří Šlegr.

Video: Lidi mě pozvraceli, tahali za sukni i na mě sahali. Tleskali jednou, letuška Emirates