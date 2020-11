Polský dopravce LOT zavádí lety mezi Prahou a Ostravou. Ceny začínají na 770 korunách

Polský dopravce LOT Polish Airlines dočasně zavádí letecké spojení mezi Prahou a Ostravou. Linka bude létat od 11. listopadu v obou směrech pětkrát týdně. Ceny jednosměrných letenek budou začínat na 770 korunách. Ve čtvrtek to sdělila za společnost Letiště Ostrava sdělila Kateřina Pustějovská.

Na dobu trvání linky bude podle mít podle Pustějovské vliv řada faktorů, zejména vývoj pandemické situace a zájem cestujících o využití leteckého spojení do Prahy.

"Linka bude v této pandemické době vedena jako dočasná s tím, že pokud bude úspěšně využívána cestujícími, může být zachována dlouhodobě. Získáme tak opět pravidelné letecké spojení do hlavního města," uvedl obchodní ředitel Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský. Dřívější pravidelné letecké spojení mezi Ostravou a Prahou skončilo po 83 letech loni v lednu.

LOT začal na konci října z Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku provozovat pravidelnou linku do Varšavy. V souvislosti s linkou do Prahy a změnami návazných letů z Varšavy se letový řád na lince mezi Ostravou a Varšavou dočasně mění.

Let do Prahy i do Varšavy trvá přibližně hodinu. Do Prahy bude linka z Mošnova odlétat v pondělky v 16:15, ve středy a pátky v 09:30 a ve čtvrtky a soboty v 17:20. Z Prahy bude startovat v pondělky v 17:45, ve středy, pátky a neděle v 11:00 a ve čtvrtky v 18:50.

Lety do Varšavy budou nově startovat v pondělky v 19:10, ve středy, pátky a neděle ve 12:25 a ve čtvrtky ve 20:15. Z Varšavy do Mošnova budou letadla odlétat v pondělky ve 14:45, ve středy a pátky v 08:00 a ve čtvrtky a soboty v 15:50.

Linka do Varšavy je v současnosti jediným pravidelným osobním leteckým spojením z mošnovského letiště. Z letiště ale létají pravidelné nákladní linky, například do čínského Urumči nebo do Německa do Lipska či Kolína nad Rýnem.

