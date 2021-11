Pokryto, hlásí operátoři z pražského metra. Signál ozáří už všechny tunely a stanice

Pražské metro bude kompletně pokryté mobilním signálem LTE do konce letošního roku. Signál přitom bude nejen ve stanicích, ale i v tunelech.

Jedinou výjimkou je stanice Jiřího z Poděbrad, která prochází rekonstrukcí a pokryta bude po jejím ukončení. V noci na středu zároveň mobilní konsorcium položilo poslední vyzařovací kabel signálu mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý most.Vyplývá to z údajů operátorů.

"Přestává tak platit věta, že jsem v tunelu a vypadne mi signál," uvedl mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec. V současnosti pokrývá signál sítí čtvrté generace LTE všechny stanice kromě šesti. Z toho stanice Střížkov, Prosek a Letňany na trase C a Rajská Zahrada a Černý Most na trase B budou pokryté během prosince.

Operátoři zároveň ve většině stanic zavedli i nejnovější technologii 5G. Ta v současnosti chybí ve zhruba deseti stanicích včetně těch šesti, kde v současnosti není ani LTE.

Smlouvu s konsorciem operátorů o provozu mobilních sítí v metru na 20 let schválila dozorčí rada pražského dopravního podniku v roce 2018. Za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun. Plánovaná nová linka D by se měla pokrývat signálem už při výstavbě.