Dálnice se budou opravovat i v noci, plánuje ministr. Lidem vadí hluk, namítají firmy

Několik let trvající rekonstrukci dálnice D1 i výstavbu a opravy dalších tahů hodlá ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) urychlit. Jedním z řešení by pode něj mohlo být, kdyby se na stavbách pracovalo i v noci. Uvedl to v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Takové směny jsou běžné například v Rakousku, Německu či Švýcarsku.

I v Česku se sice v noci staví, ale méně, informovaly Hospodářské noviny. Pro výraznější rozšíření prací pod umělým osvětlením bude stát muset překonat dvě zásadní překážky - hygienické normy a vyšší náklady. Podle Kremlíka noční práce často znemožňují hygienici, kteří mají přísné nároky na hluk a další normy i na místech, kde to pode něj není zapotřebí - tedy v úsecích, které se nenacházejí v blízkosti obydlených oblastí. "Zaslal jsem ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi zamítavá stanoviska krajských hygienických stanic a pan Vojtěch vydal jejich směrem instrukci, aby nedávaly tato omezení, pokud k nim není skutečně jednoznačný důvod," uvádí Kremlík. Ministerstvo zdravotnictví HN sdělilo, že Kremlíkovu úřadu nabídlo ve věci spolupráci, jednání jsou ovšem v počátcích. V Česku rozhoduje cena Stavaři tvrdí, že noční práce na dálnicích pro ně nepředstavují větší problém. Současně ale připomínají, že noční práce jsou nákladnější - vyžadují další vybavení jako například osvětlení. Firmy navíc musí za noční služby svým pracovníkům platit více. To je podle stavebních společností hlavní důvod, proč se v Česku v noci nepracuje tolik jako v jiných zemích. "Veřejní zadavatelé v Česku soutěží stále podle parametru nejnižší ceny. Proto se v noci často nepracuje, protože si klienti práci v noci většinou vůbec neobjednávají," dodává pro HN Vojtěch Kostiha, mluvčí největší stavební společnosti v Česku Metrostav. Kremlík po ŘSD nicméně požaduje, aby ještě na podzim od stavařů na D1 zjistilo, jakými způsoby by šlo modernizaci urychlit. Podle ministra je stát připraven podepsat s firmami dodatky smluv a na jejich základě jim připlatit, pokud stavbu skutečně zrychlí. O kolik peněz by mohlo jít, ale ministerstvo neuvádí, rozhodnout se o tom má až podle nabídky ze strany firem.