Přispějte, jinak neodletíme. Pasažéři polských aerolinek se v Číně skládali na opravu

Letoun polských aerolinek LOT, mířící do Varšavy, se porouchal na letišti v Pekingu. Po skoro deseti hodinách zpoždění se zástupce aerolinek dotázal cestujících, zda nemají jüany, protože musí zaplatit mechanikům.

Na neobvyklou příhodu si postěžoval polskému vydání časopisu Newsweek pobouřený pasažér, který stejně jako asi dvě stovky dalších lidí uvízl na palubě porouchaného letounu Boeing 787 Dreamliner v čínské metropoli.

"Jsme na mezinárodním letišti. Nevěřím, že se tu účtuje v hotovosti, z ruky do ruky, s mechanikem u letadla," stěžoval si cestující. Desetihodinové čekání provázely hádky, křik a pláč dětí. "Někteří ztratili důvěru, nevěděli, zda letadlo bude fungovat, a zvažovali, zda nepřestoupí raději na jiný let," dodal.

Nicméně poté, co zástupce aerolinek od cestujících vybral 2500 juanů (asi 8300 korun), letadlo nakonec z Pekingu vzlétlo, aby ve Varšavě přistálo přibližně v deset večer, místo plánovaného poledne.

LOT podle listu Gazeta Wyborcza nejprve tvrdil, že poruchu odstranil v souladu s platnými postupy a informaci o sbírce mezi pasažéry popřel jako nepravdivou. Později však mluvčí aerolinek Adrian Kubicki přiznal, že cestující se opravdu poskládali, protože zástupce letecké společnosti neměl u sebe dostatečnou hotovost a sám se rozhodl obrátit se na cestující ve snaze maximálně urychlil odlet do Varšavy.

Po příletu do polské metropole se člen vedení aerolinek omluvil cestujícím, poděkoval jim a vrátil peníze. Jako odškodnění dostali ti, co do sbírky přispěli, poukaz na další let.