Plány v pražské dopravě: Oprava stanic, budování nových tratí a start stavby metra D

Pražský dopravní podnik představil své plány na následující dva roky. Podívejte se, jaké stanice metra se uzavřou a kde se můžeme těšit na nové vozy.

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) do roku 2020 opraví a zmodernizuje stanice metra, obnoví vozový park, vybuduje nové tramvajové tratě a zahájí geologický průzkum pro stavbu trasy metra D. Také rozšíří počet elektrobusů. Novinářům to ve čtvrtek řekl generální ředitel firmy Martin Gillar. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává téměř 11 000 lidí. Loni dostal od hlavního města na provoz 13,535 miliardy korun.

Nové tramvajové tratě

Tramvajové tratě bude například prodlouženy z Divoké Šárky na Dědinu či z Modřan do Libuše. Tramvaje pojedou nově i z Barrandova do Slivence. Nová smyčka vznikne na Zahradním městě a u zastávky Depo Hostivař. Nyní DPP buduje novou vozovnu v Hloubětíně.

Název projektu Termín Investice v korunách Tramvajová trať Barrandov - Holyně - Slivenec 2019 - 2021 690 milionů Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská 2020 - 2022 890 milionů Tramvajová trať Sídliště Modřany - Libuš 2020 - 2021 530 milionů Tramvajová smyčka Zahradní Město 2020 - 2021 120 milionů Tramvajová smyčka Depo Hostivař 2020 - 2021 170 milionů Výstavba nové vozovny Hloubětín 2019 - 2022 1 640 milionů

Opravy stanic metra

Podnik plánuje opravy stanic metra Opatov, Českomoravská a Jiřího z Poděbrad. Na opravu vydá podnik v součtu 1,8 miliardy. V síti metra je nyní 45 z 61 stanic přístupných bezbariérově, v letech 2020 až 2021 podnik vytvoří takový přístup na Floře, Jiřího z Poděbrad a Českomoravské. Za 810 milionů korun také hodlá podnik opravit stropní desku na zastávce Florenc. Tento projekt chce realizovat v letech 2020 až 2023.

Stanice Datum realizace Náklady Muzeum A 2017 - 2018 120 milionů korun Dejvická 2018 110 milionů korun Opatov 2019 - 2020 230 milionů korun Českomoravská 2019 - 2020 590 milionů korun Jiřího z Poděbrad 2019 - 2020 980 milionů korun

Zahájena byla soutěž na stavbu bezbariérového vstupu na Karlově náměstí a Opatov, kde je to spojeno s celkovou rekonstrukcí stanice, řekl investiční ředitel Tomáš Kaas. Zvýší se i počet bezbariérových tramvajových zastávek.

Wi-fi v metru

Dopravní podnik také plánuje další rozvoj internetového připojení v metru. V loňském roce zavedl za 12 milionů korun wi-fi v některých stanicích metra. Konkrétně na zastávkách: Florenc (B,C), Náměstí republiky (B), Smíchovské nádraží (B), Hlavní nádraží (C) a Pražského povstání (C). Ještě do konce roku by mělo být pokryta stanice Muzeum.

Pokračují také další jednání s operátory ohledně dalšího pokrytí tunelů mobilním signálem. Nyní již připojení funguje v úseku Dejvická - Nemocnice Motol na lince A.

Úpravy okolí dopravních uzlů

Promění se také okolí stanic metra. DPP podle Gillara zaostává při tvorbě přestupních uzlů a modernizaci center kolem stanic. Představenstvo i dozorčí rada schválily proměnu autobusového nádraží na Palmovce. Schválen je projekt úpravy území a severního vestibulu stanice Nádraží Holešovice. Promění se rovněž okolí Českomoravské či Roztyl.

Nová linka metra D

Na lince metra D z Pankráce do Písnice v příštím roce začne geologický průzkum. Na linku D je vydáno územní rozhodnutí, které ale napadli u soudu dva vlastníci pozemků. Pokud by jej soud zrušil, Praha a DPP by musely začít přípravu stavby od začátku. "Jsme před dohodou, že žaloby budou staženy a získáme majetková oprávnění," řekl Gillar.

V případě úseku Nové Dvory-Písnice má podnik problémy s výkupy pozemků. "Na této fázi pracujeme stále dál, ale tady nejsme schopni se domluvit s vlastníky jako v případě prvního úseku," řekl Gillar. DPP chce proto založit firmu spolu se společností Penta, která by vykupovala pozemky za tržní ceny. Pro založení firmy nemá ale DPP souhlas valné hromady, tedy rady hlavního města.

Elektrobusy

DPP chce rovněž kupovat elektrobusy. Elektrifikována bude linka 207 čtrnácti vozy. V letech 2020 až 2021 přijde na řadu linka 140, uvedl Gillar.

Všechny vozy tramvají mají být vybaveny terminály pro bezkontaktní platby v roce 2019, dodal.