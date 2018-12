Stávka paralyzovala dopravu v Německu. Na peronech propukají hádky, hlásí zpravodajka

Němečtí železničáři vstoupí v pondělí v pět hodin ráno do čtyřhodinové výstražné stávky, která se dotkne celého území Německa. Cestující budou muset počítat se zpožděními i rušením spojů po celý den. Podle mluvčího Českých drah bude mít stávka v Německu dalekosáhlý vliv na mezistátní spoje z Česka do Německa a zpět prakticky celý den.

V neděli železniční odbory EVG ukončily jednání s vedením Německých drah (Deutsche Bahn) poté, co nedostaly dostačující nabídku ohledně zvyšování mezd.

Německé dráhy varovaly, že stávka "silně naruší železniční dopravu pravděpodobně na celém území Německa". S omezeními je podle nich třeba počítat i po plánovaném konci stávky v devět hodin.

"Brzy ráno jsme tušili problém už na cestě na nádraží. Kvůli stávce totiž nejezdili regionální spoje, a tak lidé, kteří jezdí do Berlína za prací, vsadili na metro. To znamenalo ucpanou U-Bahn, přeplněné tramvaje i vlaky S-Bahn," popsala ranní situaci v Berlíně zpravodajka Aktuálně.cz

Do vlaků příměstské dopravy se během ranní špičky nedařilo lidem vmáčknout, a tak především na nástupištích panovala místy dost vyhrocená atmosféra.

"Několik lidí jsem slyšela volat do práce s tím, že nestíhají mítink nebo poradu. Obsazené byly totiž i taxíky, dostupné vozy neměla většinu rána ani alternativní služba Uber," uvedla.

Dráhy: Litujeme, že se stávkuje v čase adventu

"Německé dráhy udělají vše pro to, aby dopad výstražné stávky na zákazníky co možná nejvíce omezily," uvedl koncern. Vyjádřil politování, že se stávka dotkne "mnoha pracujících" a přichází "v čase adventu". Už dříve vedení DB protest označilo za "zcela zbytečnou eskalaci".

Hlavním dějištěm protestních akcí by měla být podle DB nejlidnatější, západní spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Agentura Reuters ale uvedla, že mluvčí EVG odmítl říci, zda se stávka soustředí na některou konkrétní oblast. Dotknout by se měla regionálních, dálkových i dopravních vlaků.

Velký vliv na spoje do Česka i z Česka

"Přerušení provozu bude mít dalekosáhlý vliv na mezistátní spoje do Německa a zpět prakticky po celý den," sdělil mluvčí Českých drah Radek Joklík. Z Prahy do Berlína podle něj pojedou pravidelně mezistátní vlaky bez většího omezení pouze dopoledne a jen na českém území, tedy v úseku z Prahy do Děčína. V opačném směru ale budou vlaky vedeny až po stávce, a to s výrazným zpožděním. "Prakticky celý den se pak dají na této lince očekávat velká zpoždění, případně budou některé spoje i odřeknuty," dodal Joklík.

Po celý den bude podle něj výrazně omezeno také spojení s Mnichovem. Na českém území, tedy mezi Prahou a Domažlicemi, by se měli lidé připravit zhruba na půlhodinové zpoždění dálkových spojů.

Kratší omezení se podle Joklíka budou týkat mezistátní regionální dopravy, kde by se měla situace po konci stávky na německé straně v devět hodin rychleji vrátit k normálnímu stavu.

Další mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský už dříve lidem, kteří mají na pondělí naplánovanou cestu vlakem do Německa, doporučil, aby sledovali portál www.cd.cz, kde jsou informace o mimořádnostech.

EVG chce 7,5procentní růst mezd, má také požadavky ohledně pracovní doby a práce o svátcích, píše agentura Reuters. Šéfové DB přitom nabízejí 5,1procentní nárůst ve dvou krocích a jednorázovou platbu ve výši 500 eur (12 917 korun).