před 34 minutami

Co by mělo být pro nového šéfa českých silnic a dálnic Pavola Kováčika prioritou? S tímto dotazem oslovila redakce Aktuálně.cz odborníky na dopravu, ekonomy i politické strany. Mnozí se tradičně shodují na urychlené dostavbě dálniční sítě a vyšší bezpečnosti na silnicích. Kováčikův předchůdce, Jan Kroupa, vedl Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) necelých pět let a v posledních měsících se stal terčem kritiky ze strany veřejnosti i odborníků hlavně právě kvůli nedostatečnému tempu výstavby a modernizace českých dálnic.