před 1 hodinou

Z hlediska možností pro cyklisty hledá Nizozemsko ve světě konkurenci jen těžko. V zemi, která má 17 milionů obyvatel, je registrovaných 23 milionů jízdních kol, přičemž dva miliony z nich tvoří elektrokola. Tamní vláda loni v listopadu oznámila, že investuje dalších 345 milionů eur do cyklistické infrastruktury. Cílem je, aby za tři roky jezdilo na kole do práce nebo do školy o 200 tisíc lidí více než dnes. Právě v Nizozemsku - konkrétně v Utrechtu - se také nachází vůbec největší parkoviště pro jízdní kola na světě. Pojďme se podívat, jak to v takovém ráji cyklistů vypadá.