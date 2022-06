Nejpalčivěji chybějící dálnice je o krok blíže. Okruh u Běchovic má důležité razítko

Úsek Pražského okruhu u Běchovic má platné územní rozhodnutí, pravomocně potvrdil kraj. V celé 12,6 kilometrů dlouhé trase budoucí dálnice okolo Prahy může nyní Ředitelství silnic a dálnic začít vykupovat pozemky a chystat žádost o stavební povolení. Stavba by mohla začít v roce 2024.

"Krajský úřad Jihočeského kraje potvrdil právní moc územního rozhodnutí pro dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy, konkrétně pro důležitou stavbu 511 od Běchovic k dálnici D1. Na stavbu je již zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení a obratem budou zahájeny výkupy pozemků v celé trase," uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Nyní bude záležet na tom, kdo a jestli případně podá vůči pravomocnému územnímu rozhodnutí žalobu a jaký bude výsledek soudního přezkumu.

"Ještě letos do konce června bude rozesláno 367 kupních smluv vlastníkům pozemků. Zároveň bude probíhat kompletní příprava pro podání žádosti o stavební povolení a na podzim budou zahájeny práce na zadávací dokumentaci stavby pro výběr zhotovitele," říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Úsek 511 Běchovice - D1 je součástí Pražského okruhu, jehož nedokončené části na severu a východě metropole patří k nejpalčivěji chybějícím dopravním stavbám v Česku.

Kvůli neexistenci propojení u Běchovic musí veškerá doprava z D1 směřující například na drážďanskou D8 či mladoboleslavskou D10 zajíždět hluboko do centra hlavního města.

Část okruhu mezi sjezdem z D1 u Modletic a sjezdem z D11 u Běchovic má zahrnovat čtyři mimoúrovňové křižovatky a dva tunely. Podle dřívějších informací by stavba mohla začít příští rok a do provozu by mohla být uvedena v roce 2025. Předpokládaná cena je téměř 9,4 miliardy korun.

Po svém dokončení Pražský okruh vzájemně propojí celkem devět komunikací dálničního typu směřujících z Prahy a spojujících hlavní město s okolními regiony. Zároveň rozvádí jak tranzitní tak příměstskou dopravu po okraji města. Po dokončení by měl měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je zatím zhruba polovina. V současnosti na okruhu chybí kromě úseku 511 také celá severní část z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves až k Černému Mostu.