Nejen Jágr. Statistiky střetů s tramvajemi v Praze ukazují nejrizikovější místa

Srážka s motorovým vozidlem způsobí každý rok kolem tisícovky tramvajových nehod v Praze. K nejnebezpečnějším úsekům patří okolí Ortenova náměstí nebo Vojenské nemocnice. Vyplývá to ze statistik pražského dopravního podniku. Podle dopravního experta Petra Moose by ke snížení počtu nehod přispělo mimo jiné to, kdyby se na tramvaje přestaly lepit reklamy tmavé barvy. Vozy by tak byly lépe viditelné.

Jak ukazují statistiky pražského dopravního podniku (DPP), které má online deník Aktuálně.cz k dispozici, loni se v metropoli srazila tramvaj s motorovým vozidlem celkem 985krát, což je o 36 případů více než v roce 2020. Mluvčí DPP Aneta Řehková uvedla, že drtivou většinu z nich - tedy přesně 858 - zavinili řidiči motorových vozidel, zbytek pak měli na svědomí řidiči tramvají. Počet srážek tramvají s motorovými vozidly se v posledních deseti letech drží na podobných číslech, od roku 2020 ale množství nehod kleslo významněji, pod tisícovku. Za letošek jde pak podle dat DPP ke konci dubna zatím o 356 nehod. "Úseky s nejvyšším rizikem srážky s motorovým vozidlem, chodcem a tak dále jsou označené vnitropodnikovou značkou 'Úsek zvýšeného rizika' s vyznačením délky rizikového úseku," doplnila k tomu Řehková. Opravy tramvají po nehodách pak provádějí jednotlivá depa vozoven nebo Ústřední dílny DPP v Hostivaři. Z dat za loňský rok vyplývá, že k nejvíce nehodám tramvají s motorovým vozidlem - k celkem dvaceti -, došlo u zastávek Ortenovo náměstí, Flora a Vojenská nemocnice, následovala Dlouhá třída. Naopak k nejbezpečnějším místům patří z tohoto pohledu třeba Nádraží Veleslavín, Palmovka nebo Radlická. Loni se tam srazila tramvaj s motorovým vozidlem jen jednou. K vůbec žádné nehodě tohoto typu pak nedošlo například v okolí zastávky Pražský hrad, Hlubočepy nebo Vozovna Vokovice. Podle Řehkové upozorňuje řidiče tramvají na rizikové oblasti už základní kurz, který musí podstoupit. S rizikovými místy, kde nejčastěji dochází ke střetům s motorovými vozidly a ostatními účastníky silničního provozu, se pak pravidelně seznamují také na školeních. Související Mapa dálnic 2022: Podívejte se, kde se otevřou nové úseky a kde se začne stavět Infografika Dopravní podnik letos taktéž již počtvrté spustil kampaň Neskákej mi pod kola!, jejímž cílem je kromě jiného upozornit chodce, že tramvaj má na přechodu vždy přednost. Nejčastější příčinou nehod tramvaje s chodcem je nepozornost, kdy se lidé například dívají do telefonu nebo poslouchají hudbu. Statistiky ukazují, že srážky s chodcem jsou druhým nejčastějším typem nehody. Například loni jich bylo čtyřicet, tedy o sedm méně než předešlý rok. Následují srážky s jinou tramvají (loni 23) a autobusem (loni 16). Celkem pak v roce 2021 došlo k 1145 nehodám tramvají, o rok dříve se jednalo o 1124. Dopravní expert Petr Moos z Českého vysokého učení technického považuje za nutné, aby se v Praze věnovala nehodovosti tramvají s chodci i dalšími účastníky provozu větší pozornost, počty nehod je podle něj nutné snížit. Související Škoda buduje vlastní most přes D10. Přípravy trvaly rok, stát se o totéž snaží 10 let 1:13 "Vidím problém například v tom, že jsou v Praze místa, kde není přehled o pohybu tramvaje s ohledem na vidění řidiče dostatečně zřetelný - ať už je to křižovatka, nebo třeba prolínání silničního tělesa s tramvajovým vedením, respektive s tramvajovými kolejemi," popsal Moos pro Aktuálně.cz. Jako menší problém vnímá i to, že se někdy tramvaje polepují reklamou tmavé barvy a chodci ani řidiči pak nemohou dopravní prostředek dost dobře registrovat. "V Praze se vyskytl nešvar, kdy na sobě mají některé tramvaje tmavou reklamu - například černou nebo tmavě modrou. Tyto reklamy pak snižují výraznou viditelnost tramvají, kterou známe od těch červenobílých," míní dále Moos. Jinak ale tramvajová doprava v hlavním městě podle něj nevybočuje z kvalit, které známe i z jiných metropolí. "Je to spolehlivá a dobře řízená složka veřejné dopravy," uzavřel dopravní expert.