Nejdelší tunel v Česku slaví narozeniny. Z Rokycan se díky němu stalo předměstí Plzně

Ejpovický tunel, dosud nejdelší v Česku, zrychlil příměstskou dopravu vlakem z Rokycan do Plzně. Na nové trati, která je součástí linie z Prahy do Plzně, přibyli cestující v rychlících i v osobních a spěšných vlacích. Více než čtyřkilometrový tunel se dostal do plného provozu před rokem.

