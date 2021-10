Za týden o korunu navíc. Zdražování benzinu a nafty pokračuje ve zběsilém tempu

Pohonné hmoty v Česku opět výrazně podražily. Průměrná cena benzinu Natural 95 překročila 35 korun za litr. Skokově stoupá i cena nafty, za týden vzrostla o více než korunu, v neděli ji čerpací stanice nabízely v průměru za 33,56 koruny za litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která sleduje ceny na trhu a pravidelně je v pondělí zveřejňuje.

Meziročně je nyní benzin dražší o více než sedm korun za litr a nafta zhruba o 6,50 koruny.

A další zdražování bude podle analytiků následovat. "Pro české motoristy je to nepříjemná situace, která pravděpodobně bude pokračovat po celou zimní sezonu," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz minulý týden Petr Pelc ze společnosti Cyrrus.

Podle Borise Tomčiaka ze společnosti Finlord se průměrné ceny benzinu a nafty v nejbližších dvou týdnech zvednou ještě o několik desítek haléřů.

Rychle rostoucí inflace

Český statistický úřad v pondělí zveřejnil inflaci za září, meziroční růst spotřebitelských cen potřetí za sebou výrazně zrychlil. V září se inflace zvýšila na 4,9 procenta, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. Vyšší meziroční růst byl naposledy v roce 2008.

Podle analytiků oslovených ČTK údaje o inflaci ukazují, že do konce letošního roku meziroční inflace překoná pětiprocentní hranici především kvůli zdražování energií.

Ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler má zato, že do konce roku se inflace může přiblížit šestiprocentní hranici a možná ji překoná. "To bude záviset právě na rychlosti a intenzitě zdražování největších dodavatelů energií do konce roku," uvedl.

Důvodem zdražování pohonných hmot je podle analytiků především zvýšení ceny severomořské ropy Brent. Ta se v pondělí dopoledne středoevropského času dostala poprvé od roku 2018 nad 84 dolarů za barel. S výjimkou několik dní října 2018, kdy se její cena vyhoupla až nad 86 dolarů za barel, je pak podle expertů nejdražší od roku 2014.

Vývoj ceny severomořské ropy Brent

"Ropa do značné míry představuje náhražku plynu. Když třeba výrazně zdraží plyn pro průmyslové využití, představují ropné produkty typu topné nafty blízkou alternativu," vysvětluje ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

"Rekordní zdražování plynu, které v posledních týdnech přivodilo Evropské unii a také části Asie energetickou krizi, tak umocňuje sháňku po topné naftě, tím pádem tak zvedá cenu tohoto ropného produktu - takže se nakonec zvyšuje i cena ropy. A kvůli tomu pak zdražuje benzín či nafta u českých čerpacích stanic," dodává Kovanda.

Podle analytika Tomáše Volfa ze společnosti Citfin lze čekat, že v dalších týdnech a měsících cena ropy ještě může stoupnout, a to až ke 100 dolarům za barel. "Topná sezona v USA je na začátku, ekonomiky jsou stále na růstové trajektorii a mají potenciál výrazně přidat a při pohledu například na leteckou dopravu je jasné, že prostor pro růst ropa bezesporu má," dodává Volf.

Pohonné hmoty v Česku vytrvale zdražovaly zhruba od začátku roku, kdy se benzin i nafta prodávaly za méně než 28 korun za litr. V červenci se průměrná cena benzinu vyšplhala na 33,93 koruny za litr a nafta stála 31,84 Kč za litr. V srpnu ceny mírně klesly, ale od začátku září opět rostou.

Například před devíti lety stál benzin více než 38 korun za litr a nafta víc než 37 korun za litr.