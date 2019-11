Modernizace letiště v Ruzyni vyjde na miliardy. Podívejte se, jak má vypadat výsledek

Pražské letiště bude rozšiřovat druhý terminál, hotovo by mělo být do roku 2028. Investici za 16 miliard korun schválilo ministerstvo financí. Další rozvojové projekty, včetně nové paralelní dráhy, bude stát řešit později podle aktuální situace na trhu. Letiště do budoucna plánuje investice za přibližně 55 miliard korun. Podívejte se, jak má letiště po modernizaci vypadat.

