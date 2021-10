Cesta do práce na kole šetří emise i peníze. Města spojují cyklistiku s tramvajenkami

Je to týden, co Praha spojila síly s firmami Rekola a NextBike a držitelům kuponů na MHD nabízí možnost vypůjčit si sdílená kola na čtvrt hodiny zdarma. Metropole chce tímto krokem kromě jiného upozornit na to, že cyklistika představuje nejekologičtější dopravní prostředek. Odborníci ale zároveň upozorňují, že v českých městech kola nikdy nebudou tak rozšířenou záležitostí jako třeba v Amsterdamu.

