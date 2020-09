Zprovoznění D3 u Českých Budějovic se odkládá o další rok. Zdržuje ho tunel Pohůrka

Zprovoznění dálničního obchvatu Českých Budějovic v úseku Úsilné - Staré Hodějovice se odkládá o další rok. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní počítá se zahájením provozu až v roce 2024, uvedla jihočeská příloha deníku MF Dnes. Za odklady jsou problémy u kilometrového tunelu Pohůrka, u kterého museli stavbaři kvůli agresivní spodní vodě změnit technologii stavby.

Celý úsek dálnice D3 Úsilné - Staré Hodějovice je dlouhý 7,2 kilometru. "Bohužel musíme konstatovat, že se zahájení provozu z důvodu problematiky tunelu Pohůrka zásadně zpozdí. Lze očekávat, že zprovoznění Pohůrky, a tím celé stavby, bude až v roce 2024," cituje deník mluvčího ŘSD Jana Studeckého.

"Zhotovitel nyní zpracovává realizační dokumentaci, na základě které se rozhodne o dalším postupu," doplnil mluvčí. Úsek staví sdružení firem Hochtief, Colas a M-Silnice.

ŘSD už dřív oznámilo, že místo původně plánované výstavby tunelu pomocí takzvaných milánských stěn, kdy se zvlášť budují stěny, strop a podlaha, stavební firmy položí do jámy těleso, do kterého by se spodní voda neměla dostat. Podle informací ČTK je pravděpodobné, že stavební náklady stoupnou proti plánu až o 100 milionů korun. Dříve plánované náklady byly 5,28 miliardy korun.

Obchvat Českých Budějovic začali silničáři stavět na jaře 2019. Jeho druhou součástí je úsek Hodějovice - Třebonín dlouhý 12,5 kilometru, kde se počítá s náklady sedm miliard korun.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.