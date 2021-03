Zácpa v Suezu živě: Sledujte, jak jedna loď zašpuntovala dopravu kávy, plynu i ropy

Podle konzultační společnosti Wood Mackenzie ublíží blokáda Suezského průplavu nejvíce kontejnerové dopravě. Agentura Reuters ve čtvrtek uvedla, že se v oblasti shromáždilo přes 200 kontejnerových lodí, ale také ropných a plynových tankerů. Přibývající frontu plavidel v oblasti zachycuje výše přiložená mapa.

Přes průplav v Egyptě vyváží nejvíce ropy Rusko a Saúdská Arábie, největšími importéry jsou Indie a Čína. Reuters citovala poradenskou společnost Kpler, podle níž se přes kanál sice přepravuje pouze asi 4,4 procenta celkového toku ropných produktů, dlouhodobé narušení dopravy by ale mohlo ovlivnit dodávky do Asie a Evropy.

Podle analytičky Ann-Louise Hittleové ze společnosti Wood Mackenzie by však několik dní zpožděných dodávek ropy, jež do Evropy a Spojených států putuje přes Suez, nemělo na trzích v těchto zemích ovlivnit cenu suroviny. Analytik Norbert Rücker ze společnosti Julius Baer k tomu doplnil, že neočekává, že by incident měl na trh s ropou nějaký trvalý dopad.

Analytici společnosti Moody's pak odhadují, že by delší blokáda kanálu mohla ovlivnit až 15 procent světové kontejnerové dopravy. "Vysoká spotřebitelská a průmyslová poptávka, celosvětový nedostatek kontejnerů a nízká spolehlivost služeb přepravních společností způsobily, že dodavatelské řetězce může snadno zasáhnout i malý vnější otřes," uvedli analytici. "V tomto kontextu nemohlo být načasování incidentu horší," dodali.

Ze stejného důvodu mluví o blokaci Suezu v nejméně vhodnou dobu i hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Přes 193 kilometrů dlouhý průplav proudí asi 30 procent světové kontejnerové dopravy a téměř dvanáct procent objemu zboží, s nímž se ve světě obchoduje.

Velcí námořní přepravci, jako je dánský Maersk a německý Hapag-Lloyd, ve čtvrtek uvedli, že své lodě možná přesměrují k jihu Afriky. Cesta kolem mysu Dobré naděje ale znamenaná 9000 kilometrů a sedm až dvanáct dnů navíc oproti běžné trase.

"Taková trasa prodlužuje například plavbu z USA do Indie a zpět o přibližně deset dní, což stojí navíc 820 tisíc dolarů neboli zhruba 18 milionů korun. To sice snižuje ziskovou marži dodavatele zemního plynu o necelých pět procent, avšak takový náklad navíc je z velké části redukován tím, že je přepravce zbaven nutnosti platit mýtný poplatek za využití Suezského průplavu," doplnil k tomu Kovanda.

Mýtné poplatky za průjezd kanálem vydělaly Egyptu v posledních dvou letech přes pět miliard dolarů (110 miliard korun). Zpravodajský web Business Insider napsal, že provozovatelé průplavu by mohli od majitele uvázlé lodi Ever Given, japonské firmy Shoei Kisen KK, požadovat finanční náhradu škodu za poplatky, o které teď každý den přichází. Za normálních okolností kanálem propluje v průměru asi padesát lodí za den.

Rána pro automobilový i zpracovatelský průmysl

Blokáda podle analytiků nejvíce zasáhne evropský zpracovatelský a automobilový průmysl. Vysvětlují to tím, že tato odvětví fungují na principu dodávek just-in-time, což znamená, že součástky jsou dodány ve chvíli, kdy je odběratel potřebuje, takže je nemusí nikde skladovat.

"I kdyby se tato situace rychle vyřešila, nejde se vyhnout zácpám v přístavech a zpožděním v už tak omezeném dodavatelském řetězci," uvedla Moody's.

Například pro Německo je pak Suezský průplav důležitý kvůli dodávkám ropy, ale také třeba kvůli chemickému průmyslu. Hlavní ekonom Německého svazu chemického průmyslu VCI Henrik Meicke se nechal slyšet, že každý den blokády pocítí další negativní dopady.

Některé zahraniční weby upozornily také na to, že se přes Suez z východní Afriky a Asie dostávají do Evropy kávové boby, z nichž se vyrábí káva Robusta, jeden ze dvou základních druhů tohoto nápoje. Z významných dodavatelů kávy robusta do Evropy nevyužívají Suez jen ti brazilští a z Pobřeží slonoviny. Už dříve přitom kvůli problémům v kontejnerové dopravě vázly dodávky kávových bobů z Vietnamu.

Suezský průplav spojuje Středozemní a Rudé moře. Po vodě zaručuje nejrychlejší spojení mezi Asií a Evropou, prochází jí 12 procent objemu zboží, s nímž se ve světě obchoduje.