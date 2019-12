Lítačka už běží i v telefonu. Přesun je nevratný, do knihovny musíte dál s "plastem"

Kartu Lítačka, která slouží jako nosič kuponu pro hromadnou dopravu v Praze a Středočeském kraji, je od neděle možné nahrát do aplikace PID Lítačka pro chytré telefony. Po nahrání se tak cestující může prokazovat revizorům pouze mobilním telefonem. Pokud si ovšem uživatel na mobilu zaktivuje kupon, jeho karta přestane pro účely městské dopravy platit.

"Aktivace jízdenky je vždy nevratná," varuje na své internetové stránce PIDLítačka.cz městská firma Operátor ICT, která aplikaci spravuje. V praxi to znamená, že každý, kdo si jednou přesune dlouhodobý kupon do telefonu, může samotnou kartu přestat nosit. Je totiž zbytečná, platnost kuponu už z ní revizoři nezjistí.

Mluvčí Operátoru ICT Jan Bláha Aktuálně.cz vysvětlil, že možnost mít kupon pouze na jednom nosiči (kartě či telefonu) je z důvodu případného zneužití. Pokud by toto pravidlo neplatilo, mohli by tak na jeden kupon využívat městskou dopravu dva lidé, přičemž jeden by měl kartu a druhý telefon.

Jako identifikace v tuto chvíli podle zástupců Pražské integrované dopravy nepomůže ani fotka, která je jak na samotné kartě, tak i v aplikaci. Řidič autobusu by totiž musel kontrolovat obličeje všech cestujících a to by mohlo způsobovat zdržení.

Kartu nezahazujte, aplikace ještě neumí všechno

Aplikace Lítačka prozatím neumožňuje všechny funkce jako její fyzická sestra. Na kartu je totiž možné nahrát například průkaz do městské knihovny nebo s její pomocí ve městě dobíjet elektromobil.

"Tyto funkce jsou v současnosti možné pouze s kartou, ale začneme brzy pracovat na tom, aby tyto funkce měli i ti cestující, kteří využívají aplikaci," řekl Bláha. Dodal ještě, že při přechodu na aplikaci platnost průkazu do městské knihovny zůstane na kartě aktivní.

Jak aplikace funguje

Na aplikaci bylo dosud možné kupovat pouze krátkodobé jízdenky. Nově lze přes telefon prokázat i čtvrt, půl a celoroční kupon. Při kontrole jízdenky aplikace vytvoří unikátní QR kód, který revizor naskenuje a ověří platnost jízdenky.

Operátor ICT dodává, že po nákupu je jízdenka první dvě minuty neplatná. Není tak možné koupit jízdenku, až když černý pasažér uvidí revizora. Na druhou stranu je možné prokázat se, že si uživatel jízdenku koupil okamžitě. Taková možnost je potřeba v případech, kdy se v autobusech MHD každý cestující prokazuje řidiči, že má platný kupon, nebo si u něj kupuje lístek.

Podle serveru Czechcrunch do budoucna hodlá ROPID, který je organizátorem dopravy, zpřístupnit možnost mít kupon najednou nahraný na několika zařízeních. Takovou možnost nabízí například In Karta Českých drah.

Podle serveru byla samotná aplikace na nahrávání kuponů připravena již delší dobu. Čekalo se ovšem, až budou všichni revizoři, průvodčí a odbavovací zařízení připraveni s novinkou pracovat.

V rámci mobilní aplikace má být také v budoucnosti možnost koupit si další kupon. V tuto chvíli lze prodloužit platnost jízdenky pouze přes speciální e-shop nebo u fyzické kasy.