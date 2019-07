Pražské letiště nedokáže vytěžit zájem o létání. Poláci ho předbíhají, Maďaři dohání

Letiště Václava Havla v Praze v letošním prvním pololetí odbavilo přes 7,8 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o pět procent. V porovnání s ostatními většími letišti ve střední Evropě však Praha zaostává. V Budapešti, Vídni, Berlíně i Varšavě rostl počet cestujících rychleji.

Na letišti ve Varšavě a Budapešti, které jsou velikostí srovnatelné s Prahou, rostl počet cestujících v obou případech o zhruba sedm a půl procenta. Zatímco varšavské letiště předběhlo to pražské už v roce 2017, budapešťské letiště za Prahou v počtu odbavených lidí stále zaostává. Rozdíl se ale rychle snižuje.

Ještě hůře vychází Praha ve srovnání s berlínským letištěm Tegel a Vídní. Obě tato letiště přepravila v prvním pololetí o čtvrtinu více lidí než za stejné období v minulém roce. Vídeňskému letišti pomohl hlavně příchod nízkonákladových aerolinek, které se mu ještě před několika lety spíše vyhýbaly a létaly do nedaleké Bratislavy.

Problém je podle expertů v tom, že v Praze, na rozdíl třeba od Vídně, cestující takřka vůbec nepřestupují. Přes sliby politiků, že se stane pražské letiště významným přestupním bodem pro cestující z Asie, počet cestujících, kteří v tuzemském hlavním městě čekají na navazující let, významně poklesl. Ještě v roce 2008 přestupovalo na pražském letišti přes 1,2 milionu lidí ročně. Loni to bylo jen 179 tisíc cestujících, což představuje proti roku 2008 pokles o 85 procent.

Nejoblíbenější destinací je Londýn

Pasažéři letící z Prahy tradičně nejvíce využívali spojů do Londýna. Na této trase se uskutečnilo i nejvíce letů, a to v průměru 95 týdně. Mezi nejoblíbenější destinace dále patřily Paříž, Moskva, Amsterdam a Frankfurt. Největší nárůst cestujících letiště zaznamenalo na přímých linkách do Amsterdamu (meziročně o 30 000 cestujících), turecké Antalye (přibližně o 26 000 cestujících ) a katarskému Dauhá (přibližně o 25 000 cestujících).

Srovnání větších letišť v regionu

Město Počet cestujících v 1. pol. 2019 (mil.) Změna proti 1. pol. 2018 Budapešť 7,3 +7,5 % Praha 7,84 +5 % Varšava 8,59 +7,4 % Berlín 11,79 +25 % Vídeň 14,7 +24 %

Meziroční nárůst počtu odbavených cestujících se ovšem podle letiště zatím pohybuje na horní hranici očekávání pro tento rok. "K tak dobrému výsledku přispělo zahájení přímých spojení do celkem devíti nových destinací, příchod tří nových dopravců a navýšení frekvencí na deseti linkách, z toho jedné dálkové," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Provoz letiště podle něj zatím zásadně neovlivnilo odstavení letadel Boeing 737 MAX, které jsou mimo provoz od března.

Počty odbavených cestujících rostly také na dálkových linkách, meziročně asi o desetinu. "Síť krátkých leteckých spojení po Evropě máme již velmi dobře pokrytou. Rozšiřování dálkových linek je proto důležitým bodem naší strategie rozvoje přímých leteckých spojení z Prahy," podotkl Řehoř. Nejvytíženější dálkovou destinací byla v prvním pololetí Dubaj s celkem 223 797 odbavenými cestujícími.

Letiště by podle dosavadních výsledků letos poprvé mělo překonat hranici 17 milionů odbavených cestujících za rok. Loni odbavilo rekordních 16,8 milionu pasažérů, což bylo o devět procent více.,

