Češi se rozletěli do světa jako za starých časů. Praha však turisty vyhlíží marně

Zatímco loni koncem června po první vlně koronaviru létalo z Prahy 57 pravidelných linek, letos jich začátkem stejného měsíce bylo už přes sedmdesát. Teď jde včetně charterových letů už o více než devadesát spojů. A o lety je mimořádný zájem. Nejoblíbenější destinace nabízí Řecko, které také v pondělí zmírnilo podmínky pro vstup do země. Naopak Česko zahraniční turisty stále vyhlíží marně.

Zájem o dovolenou v Řecku, tedy zejména na velkých řeckých ostrovech jako Kréta, Rhodos nebo Zakynthos, hlásí například CK Fischer. Podle mluvčího Jana Bezděka skupují Češi dokonce více zájezdů než ve stejné době před dvěma lety, tedy ještě před vypuknutím pandemie, která turistický ruch drasticky zasáhla.

"Poslední zhruba tři čtyři týdny prodáváme o dvacet až třicet procent zájezdů více, než jsme prodávali v roce 2019. To ukazuje, že Češi skutečně chtějí cestovat," řekl Bezděk pro on-line deník Aktuálně.cz s tím, že tato sezona bude určitě výrazně silnější než loňská.

Bezděk dodává, že o letoviska na řeckých ostrovech bude ještě větší zájem poté, co Řecko v pondělí zmírnilo podmínky pro cestování. Zahraničním turistům nově umožní vstoupit do země jen s negativním antigenním testem (ne starším než 48 hodin), nebude tedy nutný PCR test. Země také zvýšila věkovou hranici pro děti, které jsou osvobozeny od povinnosti předkládat negativní test, ze šesti na dvanáct let.

Stejně to vidí i Petr Kostka, mluvčí CK Exim Tours, která představuje spolu s CK Fischer dvě největší cestovní kanceláře v Česku. "Každé zjednodušení podmínek je velké plus," sdělil. I Exim Tours evidují nejvyšší poptávku po tomto jihoevropském státě a jeho ostrovech a dále po Egyptě, Turecku a Tunisku.

Podobné destinace vévodí i v nabídkách, které zprostředkovává cestovní agentura Invia. "U nás každoročně vítězí Řecko, je tomu tak i letos. Míří tam přes třicet procent našich klientů. Na druhém místě je momentálně Egypt, pak Bulharsko, Turecko, Chorvatsko, Tunisko," vyjmenovala mluvčí Andrea Řezníčková. Prodeje zájezdů podle ní naznačují, že se cestování vrací do normálu. Invia každý týden zaznamenává dvacetiprocentní nárůst v prodejích.

Stále znatelnější oživení cestovního ruchu hlásí i ruzyňské letiště. Pravidelných leteckých spojů přibývá, aktuálně fungují linky do více než devadesáti destinací (včetně charterových letů), jak uvedla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

ČR se otevřela dalším turistům

Zatímco Češi ve velkém míří za hranice na letní dovolenou, Česko zatím na turisty z jiných států marně čeká. "Čísla k tomu zatím žádná nemáme, ale myslím si, že oživení je zatím opravdu velmi pozvolné," řekla pro Aktuálně.cz generální ředitelka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) Irena Vlčková.

Situaci by mělo pomoci rozvolnění podmínek pro cestující ze zahraničí, ke kterému od tohoto pondělí přistoupila vláda. Od tohoto týdne mohou do ČR bez omezení přijíždět lidé z celé Evropské unie a Srbska, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci. Podobný režim už déle platí pro občany Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska či Chorvatska.

Cizinci přijíždějící ze zemí s nízkým rizikem nákazy, tedy třeba z Rumunska nebo Finska, pak nemusí ani disponovat testem, ani vyplňovat příjezdový formulář.

Česko se podobně jako ostatní evropské země kvůli koronavirové pandemii uzavřelo zahraničním turistům na konci ledna. Vláda tehdy rozhodla, že sem cizinci nesmí přicestovat z jiných než nezbytných důvodů, tedy nikoliv z důvodu turistiky. Po uvolnění pravidel se však počty turistů k normálu nevracejí.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) Václav Stárek se obává, že tato sezona bude i přes snazší cestování turisticky velmi slabá, v Praze i dalších velkých městech. "Dokonce čtvrtina našich podnikatelů v ubytovacích službách tvrdí, že tohle léto pro ně bude pravděpodobně horší než to loňské," sdělil Stárek. Doplnil, že za prvních pět měsíců tohoto roku činila obsazenost hotelů 8,2 procenta.

Prezident České unie cestovního ruchu Martin Plachý k tomu dodal, že řada hotelů ještě ani neotevřela. "V Praze se s postupujícím rozvolňováním protiepidemických opatření objevuje více zahraničních turistů, kteří pocházejí většinou z okolních zemí. Zatím je těžké odhadnout, jestli bude v Praze letní sezona podobně špatná jako loni, nebo o něco lepší," uvedl také.

Právě návštěvníci ze sousedních států budou podle mluvčí městské firmy Prague City Tourism (PCT) Kláry Malé letní sezonu zachraňovat, i když jde zatím jen o odhady. Primárně se chce PCT, která má za pražský magistrát na starosti řízení a propagaci cestovního ruchu v metropoli, zaměřit na domácí turisty. Stejně jako loni i letos hlavní město spustilo kampaň V Praze jako doma, která má do metropole nalákat hlavně tuzemské návštěvníky.

