Poláci už položili asfalt, Češi zatím ani nezačali. D11 bude v roce 2027, věří Kupka

Poslední dva úseky dálnice D11 z Jaroměře přes Trutnov na hranici s Polskem by mohly být hotové v roce 2027. Poláci by svou navazující čtyřproudou rychlostní silnici S3 měli pro provoz otevřít už v roce 2024. V pátek to u stavby polské S3 na česko-polských hranicích řekli český ministr dopravy Martin Kupka a polský ministr infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Vizualizace polské rychlostní silnice S3 | Video: Youtube.com/studiowizjerpl

Česká strana se podle Kupky snaží přípravu stavby posledních dvou úseků dálnice D11 co nejvíce urychlit. "U klíčového úseku D11 z Trutnova na státní hranici bychom chtěli v roce 2023 začít stavět a v roce 2026 mít úsek hotový," uvedl Kupka. Mapa ukazuje, kudy povede polská rychlostní silnice S3. U města Lubawka se má napojit na dálnici D11. | Foto: s3-kamiennagora-granicapanstwa.pl Stavba úseku D11 mezi Jaroměří a Trutnovem by podle něj měla začít v roce 2024 a do provozu by mohla jít v roce 2027. Dálnice D11 začíná v Praze a po loňském otevření úseku Hradec Králové - Jaroměř nyní končí na 113. kilometru u Hořenic severně od Jaroměře. Na hraniční přechod v Královci chybí dostavět posledních 41 kilometrů. Navazující polská rychlostní silnice S3 vede až na sever Polska do Štětína a Poláci na ní dostavují poslední část k české hranici. V úseku u české hranice na silnici už mají položený asfalt. Související Polská dálnice je už u hranic Česka, chystá se i rychlotrať. Praha nestíhá, zaostává Ředitelství silnic a dálnic u úseku Trutnov - státní hranice požádalo 1. července o vydání stavebního povolení. V úseku, který je dlouhý 21,2 kilometru, už má stát podepsáno 82 procent smluv na výkup pozemků. Ředitelství silnic a dálnic odhaduje náklady na stavbu na více než 13 miliard korun. Na úsek mezi Jaroměří a Trutnovem o délce 19,6 kilometru Ředitelství silnic a dálnic zatím získalo nepravomocné územní rozhodnutí. Proti územnímu rozhodnutí se loni v prosinci odvolal jeden majitel pozemků v Hajnici.