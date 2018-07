Kolonám mohou zabránit chytré značky. ŘSD vysvětluje, proč u nás nefungují jako v Německu

Chytré značky v Německu či Rakousku snižují povolenou rychlost už několik kilometrů před uzavírkou. Auta jedou sice pomaleji, zato plynule.

Praha - Stres, nervózní řidiči, nadměrné množství výfukových plynů. Zvláště během léta typický obrázek na českých dálnicích, kde se často tvoří dlouhé kolony. Právě v tomto období probíhá řada oprav, kvůli kterým je hned na několika místech omezen počet jízdních pruhů.

V Německu či Rakousku však problémy úspěšně řeší - snižují maximální povolenou rychlost už několik kilometrů před podobnými omezeními. Pomáhají jim v tom dálkově řízené značky, které reagují i na hustotu provozu. "Jedete sice pomalu, ale plynulost je zachována. Kolony tam nevznikají. Odpadá fenomén, kdy brzdíte a zase se rozjíždíte," říká Petr Moos z dopravní fakulty ČVUT, který působil v 90. letech jako ministr dopravy v Tošovského úřednické vládě.

Stání v koloně navíc přináší další negativní efekty. "Jsou tam veliké energetické ztráty, řidiči ztrácí pozornost, padá na ně únava. To vede k nehodám, kvůli kterým dochází k dalším zúžením," říká Moos, podle kterého Němci nedávno před Hamburkem prováděli rekonstrukci dálnice podobné té na D1 a plynulost dopravy se jim podařilo zachovat.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) již podobný systém využívá. Varuje před vzniklou kolonou a snižuje rychlost v případě, že její vznik hrozí. "Detektory před uzavírkou detekují, kolik tam je aut a jestli ta auta jedou, nebo stojí," vysvětluje dopravní inženýr z ŘSD Jan Skovajsa. Na základě těchto informací se pak na světelných ukazatelích objevují upozornění na kolonu či značky omezující maximální povolenou rychlost.

Jenže na českých silnicích taková technologie zase tolik vidět není. "Občas ji používáme, jenže je to poměrně drahá věc, takže je potřeba s tím nakládat rozumně a dávat to tam, kde to opravdu má nějaký smysl," říká Skovajsa s tím, že momentálně funguje na D35 u Lipníka nad Bečvou a na D1 u Prahy.

Mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Igor Sirota je k většímu rozšíření této technologie v Česku poněkud skeptický. "Příkazové nebo zákazové značky pro nás nejsou tak velké dogma jako v Rakousku či Německu," myslí si.

Upozorňovat na zúžení mnohem dříve by však podle něj prospět mohlo. Na řadě českých dálnic se totiž řidiči o dopravním omezení dozví jen několik set metrů dopředu. "Ti rozumní by už věděli, že nemá cenu předjíždět nebo zrychlovat, protože stejně přijde zúžení," říká.