Kilometr dálnice stojí o polovinu méně než před deseti lety, pochlubil se Ťok

Praha - Kilometr nové dálnice v Česku nyní stojí 152 milionů korun, což je o 55 procent méně než před deseti lety. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli premiér v demisi Andrej Babiš a ministr dopravy Dan Ťok (oba ANO).

Ke snížení cen vedl zejména konkurenční boj stavařů. V současné době jsou však podle Babiše stavební společnosti na hranici svých kapacit, další zlevňování už neočekává.

V současnosti se staví skoro 194 kilometrů dálnic a silnic první třídy, které často tvoří obchvaty měst. Do této statistiky počítá ministerstvo i rekonstrukci dálnice D1 a její rozšíření na tři pruhy.

Hlavním problémem jsou podle předsedy vlády zejména průtahy při přípravě nových staveb. "Musíme se hlavně zaměřit na urychlení výstavby, celá základní dálniční síť už měla dávno stát," řekl.

K tomu by podle něj měla pomoci novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury. Mimo jiné zavádí institut takzvaného mezitímního rozhodnutí, stavba by tak mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek. Novela se projednává v Poslanecké sněmovně.

Podle Babiše by Česko mohlo mít dálniční napojení s Rakouskem nejpozději do roku 2025. Nejdál je v současnosti dostavba jihočeské dálnice D3. Konkrétně jde o 19kilometrový úsek z Bošilce do Borku, který by měl být dokončen v příštím roce.

Ještě letos ministerstvo plánuje začít se stavbou dvacetikilometrového obchvatu Českých Budějovic. Podle ministerstva dopravy by měla být hotova do roku 2022. Na tyto stavby by pak měly navázat tři zbývající úseky o celkové délce 24 kilometrů až k hranicím s Rakouskem.

Rakousko je se stavbou dálnic k českým hranicím podstatně rychlejší. Dálnici A5, která vede k Mikulovu, schází posledních devět kilometrů. Ty chtějí Rakušané dostavět do dvou let. Dříve by mělo být hotové i rakouské napojení na jihočeskou D3.

Letos má ministerstvo dopravy v plánu otevřít 40 kilometrů nových dálnic a silnic prvních tříd. Půjde například o čtyři zmodernizované úseky dálnice D1, úsek D7 a další silniční úseky.

Podle loňské prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu byla výstavba dálnic v letech 2013 až 2017 velmi pomalá a ani v příštích letech příliš nezrychlí. Státem daný termín dokončení dálniční sítě v roce 2050 při současném tempu nelze podle NKÚ stihnout. Současná vláda v demisi slibovala v programovém prohlášení do čtyř let otevřít 110 kilometrů nových dálnic, ročně 27,5 kilometru. Podle NKÚ je ale reálné tempo 17 kilometrů ročně.