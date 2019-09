Japonsko křižuje vlak s unikátním vzhledem. Cestující se mají cítit jako v obýváku

Po japonských kolejích se prohání osobní vlak, jehož vzhled navrhovala tamní známá architektka Kazujo Sedžimaová. Pasažéři se podle ní mají při cestování cítit, jako by seděli v obývacím pokoji. Zvenku zároveň souprava nenarušuje vzhled krajiny.

Moderní soupravu, na níž jsou na první pohled nápadná velká hranatá okna, nese název Laview. Kde "L" znamená luxus, "A" značí rychlost (podle anglického slovíčka arrow - šíp) a "view" pro výhled, který vlak nabízí.

Souprava je v provozu od letošního března a vznikla na oslavu 100. narozenin japonské železniční společnost Seibu. Tvoří ji osm vagonů a dohromady se do vlaku vejde 422 cestujících.

Autorka designu, japonská architektka Kazujo Sedžimaová, je laureátkou nejprestižnějšího architektonického ocenění - Pritzkerovy ceny a stojí za návrhy muzea v New Yorku či muzea současného umění v Kanazawě.

"Tato trať vede z Tokia do hor kolem Čičibu a já si řekla, že by bylo hezké, když by vlak hladce ladil s okolím. Také jsem chtěla udělat vlak, ve kterém se cestující cítí jako v obývacím pokoji, kde mohou relaxovat a užít si jízdu," říká Sedžimaová. Autorka má na svědomí nejen zajímavý interiér, ale také speciální nátěr v barvě hliníku, díky kterému vlak nemá rušit vzhled krajiny, kterou projíždí.

Podle informací z webu Metalocus dopravce hodlá všech sedm souprav, které mezi Tokiem a oblastí Čičibu jezdí, vyměnit za nové vlaky Laview do konce letošního roku.