Lanovka do Bohnic i trolejbusy. Plán Prahy odhaluje, jak se změní doprava v metropoli

Pražští radní tento týden schválili plán ohledně toho, jak se mají v letech 2022 až 2032 rozšířit a pozměnit linky pražské integrované dopravy (PID). Návrh počítá mimo jiné s tím, že po plánovaném Dvoreckém mostě, který spojí Prahu 4 a 5, budou jezdit tramvaje číslo 2 a 20. Dokument rovněž hovoří o výstavbě lanovky z Podbaby do Bohnic nebo zkrácení intervalů na lince metra B.

Dokument, který se věnuje rozvoji Pražské integrované dopravy, vznikl v minulém volebním období a radní jej v tomto týdnu znovu aktualizovali. Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) v něm totiž chyběly některé projekty, například návrat tramvají na Václavské náměstí.

"Do původního materiálu se nepromítly některé nové infrastrukturní projekty, jako je tramvajová trať na Václavské náměstí a další investice, se kterými jsme pohnuli - lanovka z Podbaby do Bohnic či trolejbusové linky. Nová strategie je aktualizací po čtyřech letech, která odpovídá tomu, jak jsme investice posunuli kupředu," popsal Scheinherr.

Materiál obsahuje také úpravy některých tramvajových a autobusových tras a jejich intervalů. K dispozici je na webových stránkách PID, Praha také zveřejnila aktualizovanou interaktivní mapu včetně detailů k jednotlivým projektům. V dokumentu byly zohledněny i připomínky jednotlivých městských částí.

S rozšířením spojů se počítá například u Dvoreckého mostu, který propojí Prahu 4 s Prahou 5. Stavět by se měl začít na přelomu srpna a září a sloužit bude pro MHD, pěší, cyklisty i záchranáře.

Tramvajová linka číslo 20 přes Dvorecký most má spojit Dejvice, Malou Stranu a Smíchov na levém břehu s Braníkem a Modřany na pravém. Po dokončení tratě na Libuš by zajížděla až tam. Kvůli zachování dostatečné kapacity v tramvajích po přesměrování linky číslo 20 namísto na Barrandov do Modřan, ji nahradí na Barrandově linka číslo 15.

Po městě by měla jezdit také linka číslo 2. Praha plánuje, že trasa tramvaje bude z Albertova přes Výtoň do Podolí, následně za zastávkou Kublov uhne na Dvorecký most a přejede na Smíchov k Lihovaru a dále do Hlubočep.

V zastávce Zlíchov by pak cestující mohli přestoupit na linky číslo 4, 5, 12 a 15 nebo na autobus číslo 120. Po roce 2032 by pak tramvaj číslo 2 mohla zamířit až na Barrandov.

Praha dále plánuje například tramvajovou trať z Kobylis do Zdib, výstavbu stanice na trase metra B Depo Zličín, vlakové spojení na letiště nebo zkrácení intervalů na lince B. Metro by v ranní špice jezdilo místo nynějších 140 sekund každých 120.

V plánu jsou také trolejbusy nebo lanovka z Podbaby do Bohnic, jejímž záměrem je spojit Prahu 6 a 8. Ty jsou sice vzdušnou čarou nedaleko, ale neexistuje mezi nimi přímé spojení a lidé pro cesty mezi nimi musí jezdit přes centrum. V dlouhodobém výhledu pak město plánuje propojení tramvajovou tratí s novým mostem v Troji, to nicméně zřejmě vznikne až za desítky let.