Praha nasadí na viry v MHD smrticí polymer, jinde personál fasuje teploměry a gely

Palubní personál dopravce RegioJet na mezinárodních linkách je vybaven rouškami. Firma Arriva se zase svým zaměstnancům snaží zajistit dostatečný přísun vitaminů. I taková opatření zavádí v posledních týdnech dopravci v Česku v souvislosti s epidemií nového typu koronaviru, který způsobuje nemoc Covid-19.

"Pro zaměstnance nyní kompletujeme ochranné pomůcky, což jsou vitaminy, rukavice a dezinfekční gely. Zvýšili jsme také frekvenci úklidů našich autobusů i vlaků, které nově už čistíme i ozonem a používáme daleko více dezinfekce," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.

Arriva v současné době přikupuje další ozonové generátory, aby mohla dopravní prostředky čistit ještě častěji.

Ozonové generátory podle Holuba dokážou zlikvidovat 99,9 procenta všech bakterií a virů v prostoru daného vozu. K jejich používání sáhly například i České dráhy (ČD), podle kterých je taková dezinfekce dlouhodobě účinná a nemusí se provádět každý den.

"Zvláštní pozornost věnujeme dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí cestující do kontaktu - kliky, nástupní madla, úchopové části odpadních košů, ovládací prvky dveří či toalet," uvedly ČD na Twitteru.

Také ČD pořizují pro své pracovníky vitaminy pro posílení imunity a dezinfekční gely nebo ubrousky. Ve středu současně vyzvaly své zákazníky, aby z hygienických důvodů při koupi jízdenek na pokladnách upřednostnili platbu kartou před hotovostí a sami ji přiložili k platebnímu terminálu - stejnou prosbu vznesl směrem k cestujícím i dopravce Leo Express.

Žádáme #CD cestující, aby při platbě jízdních dokladů upřednostnili platbu kartou💳před finanční hotovostí. Při použití platebních karet nebo elektronických peněženek prosíme cestující, aby kartu sami přiložili k platebnímu. terminálu. Děkujeme, že nám pomáháte s #COVIDー19. — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) March 11, 2020

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se koronavirus nepřenáší při manipulaci s penězi. WHO ale taktéž vyzvala k tomu, aby - pokud je to možné - lidé spíše používali platební karty.

FlixBus - další z firem, která v Česku provozuje autobusovou dopravu - k ničemu takovému zatím pasažéry nevybídla. "Obecně se ale snažíme cestující pobízet, aby si jízdenky kupovali on-line a s předstihem," nechala se pro Aktuálně.cz slyšet mluvčí původem německé společnosti Martina Čmielová.

"Na konci každé cesty jsou naše autobusy důkladně vyčištěny. Na větších autobusových zastávkách nebo nádražích navíc provádíme průběžná čištění hygienických zařízení (palubní toalety, umyvadla, povrchy)," doplnila Čmielová, jaká opatření FlixBus kvůli koronaviru, kterým je v Česku nakaženo přes 70 lidí, uplatňuje. Firma také svým řidičům doporučila, aby pro pasažéry zajistili dezinfekční přípravky.

Kontrola provedeného úklidu

RegioJet zase poskytl personálu na mezinárodních linkách roušky a elektronické teploměry. "V případě potřeby mají také možnost ověřit zdravotní stav cestujícího a následně postupovat v souladu s pokyny ze strany hygienické nebo lékařské služby v dané zemi," sdělil mluvčí soukromého dopravce Aleš Ondrůj.

"Byla také upravena logistika úklidu - jeden uklízeč byl vyčleněn výhradně na dezinfekci interiéru během každého obratu soupravy. Posílena byla i kontrola. Na všech vlakových trasách jsou nasazeni kontroloři, kteří kontrolují kvalitu provedeného úklidu a dezinfekce," uvedl také Ondrůj.

Podobně jako ostatní dopravci i RegioJet používá silnější prostředky s dlouhodobou dezinfekční složkou. U autobusových linek, které jezdí do oblastí se zvýšeným rizikem výskytu koronaviru, personál také odbavuje cestující s rouškou. Ochranné masky je v případě doporučení hygieny připraven nasadit i Leo Express.

"Používáme neutralizátory pachu, které jsou antibakteriální a dezinfikována je i klimatizace. Každý den jsou dezinfikovány také naše autobusy. K ošetření jednotek máme k dispozici i ozon, který ničí veškeré choroboplodné zárodky," popsal některá z hygienických postupů Leo Expressu jeho mluvčí Emil Sedlařík.

Sto miliard na dezinfekci

Také ministerstvo dopravy ve středu oznámilo, že pro dopravce vyčlení sto miliard korun na pořízení dezinfekčních prostředků, kterými si budou řidiči ve veřejné dopravě a další personál čistit ruce. Resort taktéž rozešle firmám manuál ohledně prevence proti šíření koronaviru.

"Situaci ve veřejné dopravě jako takové a na nádražích máme pod kontrolou, hygienická opatření běží. Nyní se proto soustředíme na řidiče, průvodčí a jejich cestující zejména v soukromé autobusové dopravě, aby se nepodíleli na šíření nákazy," apeloval ministr dopravy Karel Havlíček (ANO).

Vyčlenili jsme 100 mil. Kč pro dopravce na pořízení dezinfekčních prostředků pro řidiče a další personál ve veřejné dopravě. Jde asi o 30 tis. zaměstnanců. Máme zásoby dezinfekce, v případě nutnosti je dopravcům dodáme. Firmy dostanou manuál pro prevenci proti šíření koronaviru. pic.twitter.com/jLg9rHmGwN — Ministerstvo dopravy (@min_dopravy) March 11, 2020

Praha testuje novinku

Pražský dopravní podnik (DPP) si slibuje ještě větší čistotu od dvojice dezinfekčních přípravků, které fungují na bázi nanopolymerů. Ty společnost od pátku testuje ve dvou tramvajích a jednom autobuse. Oba přípravky podle DPP využívají nejmodernější trendy v nanotechnologii a pražský podnik po dvou týdnech vyhodnotí jejich účinnost a případně je nasadí i na další vozy.

Přípravek se aplikuje na povrch bočnic, všechny sedačky, skla i dveře. V jednom případě jde o tenkou neviditelnou hydrofobní vrstvu antibakteriálního přípravku Impaguard GCA na bázi ethylacetátu. V druhém je pak interiér pokrytý přípravkem PolyHMG na bázi kationtového polymeru polyhexamethylenguanidinu.

Oba přípravky mají atesty účinnosti 21 dnů, zatímco účinnost běžných mycích či dezinfekčních prostředků je v řádu desítek minut nebo hodin.

Princip jejich fungování je obdobný: po nanesení vytvoří ultratenkou neviditelnou hydrofobní vrstvu, která povrch chrání proti usazování minerálních či vápenatých povlaků, vodní rzi a se samočistícím efektem na principu lotosového kvetu. Vrstva je také antibakteriální, resp. antivirová, a znemožňuje tedy život mikroorganismům.

"Chci, aby dopravní podnik byl vlajkovou lodí mezi dopravními podniky v Česku jak v komfortu a dostupnosti dopravy, tak i v testování a využívání moderních technologií, které nabízí 21. století. Moderní technologie vznikají na poli různých odvětví včetně úklidu a antibakteriálních přípravků. Ty teď budeme testovat v Praze," řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

V Praze se už od předminulého pondělí také mimořádně otvírají všechny dveře metra i tramvají na každé zastávce, aby lidé co nejméně sahali na tlačítka u dveří a snížilo se tak riziko šíření viru. Ke stejnému kroku se od čtvrtka uchýlí také brněnský dopravní podnik, který od stejného dne ruší také doplňkový prodej jízdenek u řidiče.

Video: Můžeme nařídit povinné nošení roušek, školy zůstanou zavřené minimálně měsíc, říká Prymula