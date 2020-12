Hnutí Duha podalo rozklad k chystané části D3. Aktivisté chtějí vést dálnici tunelem

Hnutí Duha napadlo vedení trasy dálnice D3 v části Třebonín - Kaplice nádraží. Může to zpomalit stavbu úseku dlouhého 8,5 kilometru, který chtělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začít stavět příští rok na jaře a na kterou má od listopadu stavební povolení z ministerstva dopravy. Na twitteru o tom informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Mátl uvedl, že Hnutí Duha napadlo vedení trasy dálnice, chce, aby vedla tunelem. ŘSD teď vybírá zhotovitele stavby. "Rozklad (podaný Hnutím Duha) může oddálit termín zahájení stavby," uvedl Mátl. Odhadované náklady na stavbu jsou 2,4 miliardy korun bez DPH. Firmy, které chtějí zakázku získat, mohou podávat nabídky do letošního prosince.

Mluvčí Hnutí Duha Aleš Miklík dodal, že dálnice by měla vést tunelem, protože by to bylo ekologicky nejlepší. Vychází z odborného názoru, podle nějž je úsek z Českých Budějovic k hranicím s Rakouskem ekologicky nejcitlivější, a dává tak největší smysl vést D3 tunelem. "Jde o to, že nebyla vypořádána naše připomínka vést tento úsek v tunelové variantě. Před vydáním rozhodnutí nebyli účastníci řízení seznámeni s obsahem spisu, tím byl porušený správní řád. Připomínkovali jsme i řízení EIA, náš postoj je konzistentní," řekl Miklík.

ŘSD má na úsek stavební povolení a jakmile vybere firmu, je připraveno okamžitě začít stavět, řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Jak dlouho se může kvůli rozkladu Hnutí Duha stavba zdržet, nechtěl uvést. "Chápeme to jako snahu blokovat stavbu. Mimo jiné má stavba územní rozhodnutí, souhlas všech, kudy a jak má vést. Má všechna platná stanoviska, jak se má postavit a provozovat, aniž by ničila životní prostředí," řekl Rýdl.

Začít stavět chtělo ŘSD v březnu či dubnu příštího roku. Stavbu plánuje na tři roky. Zahrne deset mostů a jednu mimoúrovňovou křižovatku.

V jižních Čechách staví ŘSD od jara 2019 obchvat Českých Budějovic. Bude mít dvě části: úsek Hodějovice - Třebonín dlouhý 12,5 kilometru, kde jsou náklady sedm miliard korun, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné - Staré Hodějovice za 5,28 miliardy.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.