Do nákupu Aera Vodochody vstoupil nový maďarský partner. Má blízko k Orbánovi

Do koupě největšího českého leteckého výrobce, firmy Aero Vodochody, vstupuje s českou skupinou Omnipol nový maďarský partner, uvedl deník Hospodářské noviny (HN). Omnipol původně vytvořil pro koupi Aera Vodochody společnou firmu Aero s maďarským podnikatelem Andrásem Tomborem. Transakci pak loni v říjnu povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tombor ale podle deníku nesehnal peníze.

Novým partnerem Omnipolu tak bude finančník Kristóf Szalay-Bobrovniczky, který má podle HN blízko k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi.

Zapojení nového partnera několik nejmenovaných zdrojů potvrdilo HN a také maďarskému týdeníku HVG, s nímž HN spolupracují. Deník zaslal dotazy přímo novému partnerovi Omnipolu, ale Szalay-Bobrovniczky na ně podle HN nereagoval. Ani skupina Penta Investments, která Aero Vodochody vlastní, to nechtěla komentovat.

"Je to citlivá transakce, nemůžeme se k tomu vyjadřovat," řekl deníku šéf Omnipolu Jiří Podpěra. "Úspěšné finále předpokládáme v tomto případě v průběhu léta," řekl HN k transakci mluvčí Penty Ivo Mravinac.

Penta společně s Omnipolem vyvinula nový proudový cvičný letoun L-39NG. Do vývoje investovaly více než dvě miliardy korun. Stroj loni dostal potřebné certifikace a měl by se stát do budoucna hlavním produktem továrny.

Maďarská vláda už dříve vyjádřila zájem koupit cvičné proudové letouny. Maďarsko totiž investuje velké peníze do modernizace a armády, a pokud by zakázky šly firmám napojeným na lidi blízké vedení vládní strany, mohla by z nich strana i členové Fideszu profitovat.

Aristokrat a finanční manažer Szalay-Bobrovniczky před rokem 2010 pomáhal podle HN Orbánovi připravit se na návrat k moci. Finančníkem vlastněný think-tank strany Fidesz Századvég po Orbánově vítězství v roce 2010 začal získávat velké státní zakázky. V roce 2016 byl Szalay-Bobrovniczky bez předchozí diplomatické zkušenosti jmenován velvyslancem Maďarska ve Velké Británii. Manželkou finančníka je mluvčí Orbánovy vlády.

V roce 2019 Szalay-Bobrovniczky pomohl vládě převzít a řídit byznys s kasiny, který po sobě zanechal filmový producent Andy Vajna. Loni pak finančník založil firmu, která následně společně s ruskou společností Transmashholding vyhrála tendr na dodávku vagonů pro Egypt za miliardu eur. Podle HN není jasné, jaké peníze pro nákup podílu v Aero Vodochody Szalay-Bobrovniczky použije. Bankám ale může jako záruku nabídnout právě koncesi na provoz kasin či kontrakt na egyptské vagony, píše deník.

Aero Vodochody podle posledních zveřejněných ekonomických výsledků hospodařilo předloni s provozní ztrátou před odpisy 383 milionů korun. Příjmy činily 2,9 miliardy korun. Za loňský rok společnost původně očekávala až dvojnásobný růst tržeb a návrat do černých čísel. Kvůli dopadu pandemie na letecký průmysl předběžné výsledky neukazují takový růst, ale snížení ztráty ano, řekla letos v dubnu ČTK mluvčí Aera Vodochody Tereza Vrublová. Společnost zaměstnává přes 1300 lidí.