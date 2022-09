Český Google umožní zvolit si trasu podle spotřeby paliva. Využije umělé inteligence

Řidičce Jitce Rudovičové, která opilá smetla na pražské magistrále policejní auto, přičemž jednoho z policistů usmrtila a dva další zranila, uložil soud 13 let vězení. Zároveň jí na maximální možnou dobu - tedy na deset let - zakázal řídit motorová vozidla. Středeční verdikt, který ženu uznal vinnou z obecného ohrožení, není pravomocný.

Jedenačtyřicetileté ženě hrozilo osm až 15 let za mřížemi. Státní zástupce pro ni navrhoval trest při spodní hranici této sazby a osmiletý zákaz řízení.

Rudovičová sedla večer 5. července 2020 za volant svého mercedesu poté, co se opila po hádce s manželem. Nejprve na Vyšehradě vjela na chodník a narazila do jednoho ze zaparkovaných vozů. Poté vyjela na ulici 5. května a v rychlosti až 241 kilometrů za hodinu ohrozila celkem 18 lidí ve 12 autech. Nakonec zezadu narazila do služebního vozu moravskoslezských policistů, kteří se z hlavního města vraceli domů. Při srážce zemřel jednatřicetiletý policista, jenž seděl na zadním sedadle. Další dva členové posádky - muž a žena - skončili v nemocnici. Rudovičová po nehodě nadýchala přes dvě promile.