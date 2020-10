Železničáři vyzkoušeli v Ejpovickém tunelu rychlost 200 km/h. Testovali na vlaku ÖBB

Vlaková souprava rakouského národního dopravce ÖBB v úterý celkem čtyřikrát projela Ejpovickým tunelem rychlostí 200 kilometrů za hodinu. Taková rychlost je přitom pro české tratě stále nedostižnou metou, nejmodernější tuzemské koridory se staví jen na rychlost 160 km/h. Správa železnic (SŽ) tak teď na největším tunelu v Česku testuje její zvyšování.

"Speciální měřící souprava ÖBB, tvořená dvěma lokomotivami Taurus a vozem pro diagnostiku trakčního vedení, dnes (v úterý, pozn. red.) čtyřikrát projela Ejpovickým tunelem rychlostí 200km/h. Diagnostické údaje budeme analyzovat a používat při zavádění zavádění vyšších rychlostí na tratích," stojí v úterním vyjádření generálního ředitele SŽ Jiřího Svobody na Twitteru.

Také mluvčí SŽ Nela Friebová později uvedla, že hlavním účelem čtyř zkušebních jízd bylo zjistit chování trakční soustavy v dlouhém jednokolejném tunelu při uvedené rychlosti. Železničáři otestovali jízdu na čtyřkilometrovém tunelu u Ejpovic mezi Plzní a Rokycany.

Správa aktuálně připravuje 207 kilometrů různých traťových úseků, kde by se v budoucnu mohlo jezdit právě rychlostí až 200 kilometrů v hodině, třeba na části nové trati mezi Plzní a Domažlicemi.

V Ejpovickém tunelu, který je v provozu necelé dva roky od listopadu 2018, zatím vlaky jezdí maximálně rychlostí 160 kilometrů za hodinu. A to teprve od loňského září. Zmiňovaná rychlost v něm měla být povolena už dříve, testy, které měly prověřit, jak působí průjezd soupravy na trakční vedení, ale tehdy ukázaly na přílišné rozkmitání troleje. Tunel tvoří dva tubusy, každý o délce 4150 metrů.

Správa železnic se v lednu nechala slyšet, že by se na vybraných úsecích českých železničních koridorů mělo začít jezdit dvousetkilometrovou rychlostí v nejbližších letech. Uvedla to poté, co mezi Brnem a Břeclaví vykonal vlak zkušební jízdu právě v této rychlosti.