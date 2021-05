Do Chorvatska se po pandemii vrací čeští turisté. Dopravci již posilují spoje

Chorvatsko se letos připravuje na příliv českých turistů koronaviru navzdory. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež doufá, že by letos jejich počet mohl prolomit hranici půl milionu, což je sice stále o třetinu méně než před pandemií, ale více než loni. Na vyšší zájem spoléhají také dopravci, například RegioJet vyšle v letní sezoně do Chorvatska oproti loňsku více vlaků.

RegioJet vypraví první spoj, který zastaví v Záhřebu, Splitu a Rijece, již tento pátek. V červnu a září, kdy sezona není tak silná, budou vlaky v obou směrech jezdit třikrát týdně, v červenci a srpnu pak denně.

Podle mluvčího firmy Aleše Ondrůje se prodalo už přes 30 tisíc jízdenek. Dopravce tak letos doufá v silnější turistickou sezonu než loni, kdy vlaky do Chorvatska vypravil poprvé. I tehdy si ale chválil vysoký zájem, spojení využilo přes 60 tisíc lidí. Průměrná obsazenost se pohybovala na více než 90 procentech při kapacitě 500 až 560 cestujících na spoj.

"Očekáváme vyšší počet prodaných jízdenek (než loni), a to i v návaznosti na vyšší kapacitu a více nabízených míst v našich spojích do Chorvatska," sdělil Ondrůj pro Aktuálně.cz. RegioJet podle něj spoléhá také na to, že lidé budou chtít využít autobusů, které nabídnou z Rijeky rozvoz do letovisek na pobřeží.

Chorvatsko si navíc od pondělí polepšilo na takzvaném cestovatelském semaforu. Spolu s Nizozemskem se posunulo do červené barvy, což zmírňuje podmínky především při návratu. Stačí, když lidé podstoupí PCR test nejpozději pět dní po příjezdu. Po návštěvě země ze skupiny tmavě červené barvy, kam ještě minulý týden spadalo i Chorvatsko, je nutná pětidenní samoizolace ukončená negativním PCR testem.

Pro vstup do Chorvatska je aktuálně taktéž potřeba PCR test (ne starší než 48 hodin) nebo zemi stačí i jen negativní antigenní test, který taktéž nesmí být starší než dva dny.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež k tomu dodává, že česká i chorvatská vláda podle všeho mají zájem na tom, aby dovolené mohly letos probíhat bez problémů. Chorvaté například v dubnu také začali přednostně očkovat pracovníky v turistickém ruchu.

"Podmínky jsou jasnější, loni nikdo nevěděl, jak se situace může vyvíjet," míní pro Aktuálně.cz Papež. Doufá, že se podmínky pro vycestování neztíží ani pod agendou staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který po pár týdnech ve funkci na postu nahradí Petra Arenbergera (oba ANO).

Vlakem, autobusem i letecky

Podle Papeže je už nyní mezi Čechy poptávka po dovolené v Chorvatsku vyšší než loni touto dobou. Patrné je to podle něj i ze zájmu o letecké spoje do Splitu.

Z Česka do tohoto města létají Smartwings, které linku obnovily začátkem května. Zatím funguje jednou týdně, od června by měla být v provozu denně. Od 26. června spustí přímou linku mezi Prahou a Splitem také společnost Croatia Airlines.

"Počet Čechů asi nedosáhne množství, které do Chorvatska létalo a jezdilo na dovolenou před covidem. Odhadujeme ale, že bychom mohli prorazit hranici půl milionu Čechů," doplnil Papež.

Pro Čechy je Chorvatsko při výběru vícedenní dovolené dlouhodobě volbou číslo jedna. V roce 2020 tam trávilo volno (se čtyřmi a více noclehy) přes 400 tisíc Čechů ve věku 15 a více let, předloni před vypuknutím pandemie šlo o číslo 740 tisíc.

Čeští turisté se mohou kromě vlastní dopravy, letadla nebo vlaku dopravit do země u Jaderského moře také autobusem. Letos tam znovu vyjedou společnosti FlixBus a Leo Express.

"Vzhledem k zájmu cestujících plánujeme opět spustit prodej jízdenek na autobusovou linku do Chorvatska. Spuštění plánujeme na začátku června a první spoj vyjede 26. června, poslední pak 3. září.

Nástupními místy v Česku bude Praha, Brno a Mikulov. Výstupní místa linky v Chorvatsku budou Zadar, Biograd na Moru, Vodice, Šibenik, Split, Omiš, Baška Voda a Makarska," uvedl mluvčí dopravce Leo Express Emil Sedlařík.

V druhé polovině června se s prodejem jízdenek do chorvatských letovisek přidá FlixBus, který už nyní nabízí spojení do Záhřebu. Jezdí tam čtyřikrát týdně.

V dřívějších letech jezdily do Chorvatska také České dráhy. Ve spolupráci s tamním dopravcem zajišťovaly přímý lehátkový vůz s přepravou aut do Splitu. V letech 2009 až 2017 pak provozovaly v letní sezoně přímý lůžkový vůz na trase Praha-Split (a také Praha - Černá Hora).

K ukončení autovlaku došlo z ekonomických důvodů, v případě zrušení jednotlivých přímých vozů šlo o důsledek změn tras vlaků, které nyní neumožňují vedení přímých vozů mezi Českem a Jadranem.

Video: Je to pohodlné, trochu dobrodružství, popisovali Češi jízdu prvním vlakem do Chorvatska