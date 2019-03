Do Prahy se vrátil další trolejbus. V Letňanech začalo testování bateriové verze

před 59 minutami

Dopravní podnik testuje v Praze kloubový trolejbus | Video: Jakub Zuzánek | 01:13

Na trasu mezi pražskou Palmovkou a Letňanami ve středu vyrazí bateriový trolejbus. Dopravní podnik Praha si ho pronajal na testování od plzeňské Škody Transportation. Zkušební provoz by měl ověřit, zda je tento typ dopravního prostředku cestou ke snížení emisí z veřejné dopravy, aniž by bylo nutné stavět kompletní trolejové vedení na všech linkách. Do kloubového nízkopodlažního trolejbusu Škoda 27Tr se naskládá až 131 cestujících.

"Škoda 27Tr je plně nízkopodlažní kloubový trolejbus poháněný elektromotorem s možností jízdy i na trakční baterie. Vůz je vybaven elektrickým vytápěním, klimatizací stanoviště řidiče i interiéru pro cestující. Zkoušky tohoto trolejbusu poslouží DPP k výběru vhodné konfigurace vozidla, ale i pro nastavení optimálních provozních parametrů a zajištění provozních dat," uvedl Jan Šurovský, technický ředitel DPP. Trolejbus je zajímavý právě trakční baterií, díky které nemusí být stále připojen na troleje. Na baterii ujede i deset kilometrů. V Praze je bateriový pohon nutnost, protože zde trolejové vedení kromě zkušební tratě na Prosek chybí. Nový trolejbus patří plzeňskému dopravnímu podniku a na lince 58 bude fungovat necelé tři týdny. DPP hodlá v budoucnu elektrifikovat linku 140 mezi Palmovkou a Čakovicemi a nyní hledá, jaké stroje na trasu nasadí. Na lince 58 už nyní jezdí trolejbus Škoda 30Tr. "Systém dynamického dobíjení bateriového trolejbusu Škoda 30Tr se nám v dlouhodobém zkušebním provozu osvědčil. Provoz linky číslo 58 dokazuje, že se nám daří technicky i ekonomicky zabezpečovat pravidelnou ekologickou dopravu pro pražské cestující," říká Petr Witowski, generální ředitel DPP. Podle dopravního podniku by se systém dynamického nabíjení mohl uplatnit i na dalších páteřních autobusových linkách v hlavním městě. Posílil by tak ekologickou dopravu v Praze.