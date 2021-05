Do Karibiku bez přestupů. Do Česka se po letech vrací dálková charterová linka

Češi si v době pandemie ještě více oblíbili dovolené v exotických destinacích, jakými jsou třeba Maledivy nebo Dominikánská republika. Od léta tam budou moct cestovat pohodlněji - bez přestupu. Česká cestovní kancelář Čedok se dohodla s italským charterovým dopravcem Luke Air, s nímž zprovozní přímé lety do celkem pěti států v Karibiku a Indickém oceánu.

Čedok bude létat na Madagaskar, Maledivy, Zanzibar, Kubu a do Dominikánské republiky širokotrupým dálkovým letounem Airbus A330-200. Stroj zachycuje níže přiložený instagramový příspěvek. První spoje vypraví už v červenci.

"Prožití zimní dovolené v exotických destinacích je mezi Čechy v posledních letech stále oblíbenější a jsme rádi, že můžeme našim klientům letos nabídnout komfortní lety Airbusem A330-200, které mají díky přímému letu bez mezipřistání také nejkratší možnou délku letu," sdělila pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí Čedoku Eva Němečková.

Cestovní kancelář o novince informovala v pátek v tiskové zprávě, v níž také píše, že na Maledivy a do Dominikánské republiky zvládne pasažéry dopravit za deset hodin. Například na Maledivy se dosud mohli cestující z Prahy nejrychleji dostat s mezipřistáním v Dubaji. Lety, které trvají přes dvanáct hodin, zajišťuje firma flydubai, dceřiná společnost Emirates.

Bez přestupu jsou pak spoje na tento ostrov možné ze sousedního Německa, stejně jako třeba na Kubu, kam létají bez mezipřistání německé aerolinky Condor. Trasu urazí za jedenáct hodin. "Češi sednou v Praze do letadla a vystoupí na Maledivách, bez mezipřistání. To je ta rarita," komentovala to Němečková.

Airbus italské společnosti Luke Air pojme 277 osob, z Prahy bude létat výhradně s klienty Čedoku. Jak upozornil dopravní expert Jan Sůra, do Česka se tak po více než deseti letech vrací na trh charterových letů širokotrupé letadlo. "Ve většině případů tak půjde o první možnost, jak z Prahy letět přímo do některých exotických destinací bez přestupu," uvedl Sůra.

Podle Sůry byl posledním dálkovým letadlem na charterových linkách z Prahy Boeing 767. S tímto strojem tehdy provozovala přímé lety na Kubu a do Thajska společnost Travel Service, dnešní Smartwings. Boeing 767-300ER měla zapůjčený na zimní sezonu 2008/2009.

V roce 2015 si pak tentýž letecký podnik plánoval pronajmout od kanadského dopravce Air Transat Airbus A330, s kterým chtěl přes zimu létat na Kubu. Kvůli malému zájmu cestujících ale nakonec z plánů sešlo a aerolinky do severního Karibiku dál létaly s Boeingem 737-800, který ale na jedno natankování tak dlouhou trasu nezvládne.

Mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková pro Aktuálně.cz doplnila, že aerolinky kromě Kuby v minulosti provozovaly takové lety také do Dominikánské republiky, Mexika, Keni nebo na Srí Lanku, v některých případech ale spoje vypravovaly z Polska. V budoucnu by spoje mohly opět zařadit, pokud bude poptávka, doplnila Dufková.

Bez přestupu? V době covidu o to lepší

Podle leteckého experta ze společnosti EY Petra Kováče lidé ocení spoje bez mezipřistání o to víc v době, kdy ve světě řádí pandemie. "Čím vzdálenější destinace se dá dosáhnout prostřednictvím jednoho letu, o to je to pohodlnější i za normální situace. V době covidu zvyšuje nastupování a vystupování z letadla riziko nákazy," míní pro Aktuálně.cz Kováč.

Zda může po Čedoku s obdobnou nabídkou přijít i jiná cestovní kancelář, je podle něj předčasné říkat. "Poptávka po turistických destinacích je veliká, obnovuje se tím letecká doprava. Sice pomalu, ale obnovuje. Samozřejmě ale nevíme, jak dlouho to bude setrvalý stav. Všechny tyto ne úplně pravidelné linky mohou rychle vzniknout a také rychle zaniknout, když po nich nebude poptávka," dodal.

První zájezdy do exotiky, kam se lidé dostanou přímým spojem, už dal Čedok do prodeje. "Dnes jsme zahájili prodej letních týdenních pobytů na odlety ve dnech 3. července do Dominikánské republiky na letiště Punta Cana, 21. července na Maledivy, 5. srpna na Madagaskar na letiště Noise Be a 22. srpna na Zanzibar. Nabídku exotických dovolených na zimu 2021/2022 spustíme do prodeje v následujících týdnech," sdělila mluvčí Němečková.

