Úřad vydal poslední územní rozhodnutí pro D11. Jde o úsek z Jaroměře do Trutnova

Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem v pátek vydal územní rozhodnutí na stavbu dálnice D11 v úseku z Jaroměře do Trutnova. Na Twitteru to oznámilo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Rozhodnutí není pravomocné. Úřad rozhodnutí vydal po více než třech letech od podání žádosti, uvedl server Zdopravy.cz. Na věc upozornil s tím, že jde o poslední chybějící územní rozhodnutí pro dálnici D11.

"Po nabytí právní moci bude možné dopracovat dokumentaci ke stavebnímu povolení a v příštím roce zahájit výkupy pozemků," uvedlo ŘSD.

Úsek mezi Jaroměří a Trutnovem měří 19,6 kilometru. Jeho stavba by měla začít v roce 2024 a do provozu by měl být uveden v roce 2027. Náklady na stavbu ŘSD odhaduje na 12 miliard korun bez DPH.

Stavba naváže na nyní dokončovaný úsek dálnice z Hradce Králové k Jaroměři, který by se měl otevřít 17. prosince. Z Trutnova bude D11 pokračovat na hranici s Polskem. Tento závěrečný úsek délky přes 21 kilometrů má pravomocné územní rozhodnutí od ledna 2020 a podle ŘSD by se mohl stavět v letech 2023 až 2026.

Na vydání územního rozhodnutí pro úsek Jaroměř - Trutnov se podle serveru zdopravy.cz čekalo od září 2018, kdy silničáři podali žádost. "Úřad řešil řadu námitek a několikrát si vyžádal doplnění žádosti. Proti výjimce z ochrany zvláště chráněných druhů se odvolaly Děti Země. Odvolání bylo zamítnuto," uvedl server Zdopravy.cz.

Na česko-polské hranici v Královci se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3. Poláci jsou se stavbu výrazně dál než česká strana, podle zdopravy.cz na silnici již pokládají asfalt. Polsko nyní staví dva úseky S3 o celkové délce 31 kilometrů, a to mezi obcí Bolków a městem Lubawka, které leží na státní hranici s Českem.