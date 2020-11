Rozšíření D10 o další pruhy se přiblížilo. Nově stavěné nadjezdy s tím ale nepočítají

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) počítá do budoucna s rozšířením dálnice D10 v úseku Praha-Mladá Boleslav do šesti pruhů. Už nyní tam totiž hustý provoz dosahuje stropu kapacity. Projekt nyní postoupil do zjišťovacího řízení, jak v pátek upozornil server Zdopravy.cz. Plány na rozšíření existují už dlouho, nedávno ovšem na trase paradoxně vzniklo několik nadjezdů, které s rozšířením nepočítají.